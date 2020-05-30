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«Он сказал, что любит - и понеслась». 5 ошибок, которые делают женщины в отношениях

30.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие девушки так хотят быть в отношениях, что готовы мириться с чем угодно. Но не замечают главного — именно это смирение и становится их главной проблемой. Анна Златковская разобрала пять типичных ошибок, которые так часто совершают женщины в отношениях. На психологический анализ не претендует: только опыт и ничего кроме.


Я не согласна, но промолчу

Когда рядом мужчина, личное мнение растворяется, как сахар в чае. Спорить, не соглашаться, думать иначе — все это кажется недопустимым в отношениях и сулит неизбежное расставание, поэтому лучше быть верной собачкой, готовой вилять хвостиком в ответ на каждое его слово. Даже если любимый уверяет, что «Войну и мир» написал Бунин, наша девушка тактично смолчит — не дай бог показаться умнее.

Кто-то же однажды надоумил, что мужчины любят покорных, а шибко умных обходят стороной. Архаичный комплекс неполноценности времен домостроя.

А потом однажды замечают, что парень о чем-то горячо беседует вон с той брюнеткой, которая давит его аргументами. Наша девушка особо не переживает, что упрямая брюнетка его пленит. А она пленяет, и оказывается — «с ней есть о чем поговорить», такое резюме бросают в лицо на прощание.


На самом деле мужчины любят личностей, которым важнее оставаться собой и, если надо — спорить до хрипоты, почему Пелевин не самый крутой писатель современности (условный пример, спокойно). Так рождаются отношения длиною больше чем на месяц. Потому что интересно. А с вечно согласным болванчиком — нет.

Ради любимого пойду на все

Жертвенность у нас часто в почете. Если до встречи с парнем бегала по утрам, мечтала завести трех кошек или большую собаку, обожала тусить с подругами, ходила на бальные танцы (далее продолжите сами), то после встречи с романтичным героем готова все разом перечеркнуть. Потому что любимый против. От котов — шерсть, собака требует затрат, в спортзале слишком много других мужчин (это опасно для отношений), подруги — дуры, и вообще, сиди дома, будь паинькой.

И вот была нормальная девушка, которая жила яркой жизнью, а превратилась в робот-пылесос, удобный в быту и всегда рядом. Механическая штука, не способная выйти за пределы квартиры без разрешения. Примеров в жизни — легион. Приятельницы и подружки, которые уверяли, что это и есть правильная семейная жизнь с мужчиной. Это все про заботу и любовь, а не про тюрьму и ограничения.

Кто виноват? Мужчина, конечно. Так обычно говорят, ведь это же он поставил такие условия. Только вот почему-то, несмотря на столь жесткий прессинг, именно мужчины потом уходят к барышням, которые плевать хотели на все эти правила. И выгуливают собаку, и забирают из бара, развозя по домам еще и всех веселых подружек. Так одна знакомая, встретив классного парня, сразу сказала: «Курить не брошу. Друзей-мужчин и подруг тоже. Если что-то не нравится, то давай сразу разойдемся».


Вместе живут уже двадцать лет. У каждого есть свой островок личных интересов. В процессе жизни они меняют привычки. Она бросила курить, но не ради него, а ради себя. В этом, как вы понимаете, вся суть.

А мои приятельницы спрашивают: «Ну почему? Я же ради него стольким пожертвовала»! В том-то и дело — никому эта жертва не нужна, хоть поначалу мужчина уверяет в обратном. Ему просто так спокойнее, оттого и пытается запереть птичку в клетке. А потом приходит понимание — жить с человеком, который ограничен твоими приказами, очень скучно. И уходят к тем, кто не покоряется.

Он, конечно, не подарок, но моя любовь его изменит

Банальность, от которой сводит зубы. Часто мужчина такой… ну, подходящий. Большего о нем не скажешь. Но так не хочется быть одной, что соглашаются на любой вариант. Даже если этот вариант матерится через слово и считает, что бить детей — это нормально. Дальше разрабатывается простейший план по изменению человека. Нужно жить вместе и пытаться переформатировать заложенную программу. Упреки, скандалы, интриги и в итоге — капитуляция. В остатке — несчастная женщина, проигравшая битву. А он как матерился, так и матерится, как считал, что детей бить полезно, так и считает.


Случается, что малюсенькие изменения все-таки происходят. Не грызет ногти больше, например. Правда в том, что такая битва отнимает годы. И потом, после развода, сил на новые нормальные отношения больше нет.

Как говорили в одном фильме: «Воспитание мужчины заканчивается на этапе приручения к горшку». Дальше ты уже бессильна что-либо изменить. Либо мужчина видит, что перед ним прекрасная женщина, и доказывает, что готов стать лучше, либо ему все равно. А быть с тем, кто не совпадает мировоззрением и воспитанием — история с грустным финалом.

Был бы мужик рядом, я и счастлива

Но нет. Несчастлива. Вот сразу — пример одной классной девушки. Она яркая, привлекательная, умница. Но у нее одна проблема — очень хочется семьи. Так хочется, что кандидаты на роль мужа усматриваются в каждом, кто положил руку на колено и сказал комплимент. Учитывая, что она действительно красотка, это происходит часто. И нет у нее моральных и душевных сил увидеть в мужчине человека. Он для нее — приложение к мечте.


Она его тестирует по разным показателям: материальное состояние, минимальное образование и умение забить гвоздь в сарае. И дальше уже — давай, парнишка, я для тебя и суп горячий, и секс без расписания. Ты только будь. Надо ли говорить, что кавалеры быстро сбегают?

В любви же все спонтанно и без регламента. С взаимным прощупыванием и разговорами. С осознанием: «да, нам с тобой хорошо вместе». Или «знаешь, ты для меня слишком сложная», «а ты — простоват, да и в сексе ну так себе». Зачем нам играть в семью?

Она грустит, что очередной ухажер оказался «козлом». Как по мне, уж лучше быть одной, чем с кем попало, но со мной знакомая не согласна.

Вера в бездоказательную любовь

«Он сказал, что любит меня!» И понеслась… Неважно, что сказал на третьем свидании, а потом ты ему отдалась прямо в машине. Неважно, что он женат и у него двое детей. Вообще не имеет значения, что он ударил тебя головой в стенку за просьбу больше не пить.

Главное — произнес те самые заветные слова. А что дальше — разберемся. Упрекает, что толстая, что недостаточно начитанна, что грудь после родов упала, что дома грязно и вообще все как-то не так. И старается наша девушка, кульбиты и шпагаты, блюда, уборка, детишки и три образования. Он же сказал — любит, а то что «любимого» видишь пару раз в неделю — несущественно.

Безнадежные истории, связанные одной цепью — верой в инфантильную любовь. Все сказки, прочитанные в детстве, заканчивались свадьбой, этого, думается, достаточно.

А то, что настоящие истории — они после — не все пытаются проанализировать. Когда мужчина принимает тебя со всеми выпуклостями, опавшей грудью после кормления, с комплексами по поводу внешности и переживаниями из-за работы. Когда домашние заботы делятся на двоих. И очевидное — поднять руку в твоем доме мужчина может только ради того, чтобы повесить пододеяльник сушиться на веревку. Да, он, возможно, из тех, кто не станет каждый день рассказывать, какая ты у него принцесса. Вместо тысячи слов он качает ребенка на руках, пока ты отдыхаешь, моет посуду, терпит твоих странных подруг и помогает теще отвезти на дачу очередную важную вещь размером с холодильник. Его любовь — это спокойствие и реальная забота. А не выплюнутые случайно слова ради секса и забавы.

Но такие герои многим девушкам кажутся скучными. Ведь гораздо интереснее застрять на уровне сказки, проигрывать снова и снова одно и то же, пока не дойдет: если мужчина любит — он меньше говорит, а больше делает. Не наоборот.

 
 
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Анна Златковская разобрала пять типичных ошибок, которые так часто совершают женщины в отношениях. На психологический анализ не претендует: только опыт и ничего...
 
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