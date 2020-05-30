Тихановская выступила с заявлением по поводу задержания мужа: «Пикет носил законный и мирный характер»

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская, претендент в кандидаты в президенты выступила с официальным заявлением по поводу задержания ее мужа и руководителя штаба ее инициативной группы Сергея Тихановского в Гродно. Оно было опубликовано на Youtube-канале «Страна для жизни».

В своем обращении женщина представилась, и подчеркнула, что она — претендент в кандидаты на должность президента Республики Беларусь, зарегистрированная в установленном законодательством порядке центральной избирательной комиссией Беларуси.

— Официально заявляю: сегодня, 29 мая в Гродно во время проведения пикета в мою поддержку для выдвижения в кандидаты в президенты Беларуси была совершена «грязная» провокация в отношении Сергея Леонидовича Тихановского — руководителя штаба моей инициативной группы. Он был задержан.

Тихановская отметила, что судя по видео имела место провокация.

— Я ответственно заявляю, что пикет носил законный и мирный характер.

В связи с этим, я требую немедленно освободить руководителя моей инициативной группы, иначе я буду это расценивать как нарушение моих конституционных прав и давление на претендента в кандидаты на должность президента Беларуси.

Она пообещала подать соответствующие заявления в ЦИК и в МВД.

Напомним, 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского. За что — пока официально не известно, мы знаем только о 10 задержанных. «Один из сотрудников милиции подвергся нападению», — сообщил после инцидента гостелеканал «Беларусь 1″. «Это провокация», — говорил Сергей Тихановский до того, как его схватил ОМОН.