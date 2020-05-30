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Тихановская выступила с заявлением по поводу задержания мужа: «Пикет носил законный и мирный характер»
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская, претендент в кандидаты в президенты выступила с официальным заявлением по поводу задержания ее мужа и руководителя штаба ее инициативной группы Сергея Тихановского в Гродно. Оно было
В своем обращении женщина представилась, и подчеркнула, что она — претендент в кандидаты на должность президента Республики Беларусь, зарегистрированная в установленном законодательством порядке центральной избирательной комиссией Беларуси.
— Официально заявляю: сегодня, 29 мая в Гродно во время проведения пикета в мою поддержку для выдвижения в кандидаты в президенты Беларуси была совершена «грязная» провокация в отношении Сергея Леонидовича Тихановского — руководителя штаба моей инициативной группы. Он был задержан.
Тихановская отметила, что судя по видео имела место провокация.
— Я ответственно заявляю, что пикет носил законный и мирный характер.
Она пообещала подать соответствующие заявления в ЦИК и в МВД.
Напомним, 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской
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Тихановская выступила с заявлением по поводу задержания мужа: «Пикет носил законный и мирный характер»
- Я ответственно заявляю, что пикет носил законный и мирный характер. В связи с этим, я требую немедленно освободить руководителя моей инициативной группы, иначе я...
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