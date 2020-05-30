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Названы спортсмены с самыми высокими доходами

30.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швейцарский теннисист Роджер Федерера стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии издания Forbes.

Сообщается, что 38-летний Федерер смог заработать $106,3 млн.

Обозначенная сумма включает как призовые с турниров, так и доходы от рекламы. По информации издания, у Федерера заключено 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от $3 млн до $30 млн.

В тройку лидеров вошли также форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ($105 млн), а также аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси ($104 млн). Они заняли вторую и третью строчку рейтинга соответственно.


Getty Images


В топ-10 попали бразильский футболист Неймар ($95,5 млн), американские баскетболисты Леброн Джеймс ($88,2 млн), Стефан Карри ($74,4 млн) и Кевин Дюрэнт ($63,9 млн), а также американский гольфист Тайгер Вудс ($62,3 млн).
 
 
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Швейцарский теннисист Роджер Федерера стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии издания Forbes.
 
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