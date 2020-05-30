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Анна Канопацкая едет пикетировать на БЕЛАЗ и обижается на другие крупные предприятия, которые не предоставили ей такой возможности

30.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К вечеру 29 мая ее инициативная группа собрала по всей Беларуси почти 18 тыс. подписей за выдвижение ее в кандидаты в президенты.

Об этом она сообщила на своих страницах в социальных сетях в интернете.

30 мая в 13.30 Канопацкая собирается присоединится к своему пикету в Жодино и 3 часа будет собирать подписи у проходной БЕЛАЗа. Она благодарна руководству завода за предоставленную возможность и отмечает, что «многие крупные предприятия страны нам отказали».

Ее пикеты развернуты во всех областных центрах, а также Мозыре, Орше, Барановичах, Бобруйске, Пинске, Столине, пишет nv-online.info
 
 
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К вечеру 29 мая ее инициативная группа собрала по всей Беларуси почти 18 тыс. подписей за выдвижение ее в кандидаты в президенты.
 
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