Анна Канопацкая едет пикетировать на БЕЛАЗ и обижается на другие крупные предприятия, которые не предоставили ей такой возможности

Об этом она сообщила на своих страницах в социальных сетях в интернете.





30 мая в 13.30 Канопацкая собирается присоединится к своему пикету в Жодино и 3 часа будет собирать подписи у проходной БЕЛАЗа. Она благодарна руководству завода за предоставленную возможность и отмечает, что «многие крупные предприятия страны нам отказали».



