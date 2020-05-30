О расторжении договора

Источник материала: Пинский Вестник

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В гражданском праве договоры являются одним из важнейших оснований возникновения обязательств.



Договор считается заключенным, если сторонами в требуемой законом форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. По общему правилу он может быть расторгнут только по соглашению сторон. Согласно статье 423 Гражданского кодекса Республики Беларусь, с момента расторжения договора обязательство сторон прекращается, стороны освобождаются от обязанности его исполнения. При расторжении договора обязательства считаются прекращенными с момента достижения соглашения сторон об этом, а при расторжении его в судебном порядке — с момента вступления в законную силу решения суда.



Расторжение представляет собой акт, направленный на досрочное прекращение договора, возникших из него обязательств, срок исполнения которых на момент расторжения наступил.



Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, однако расторжение может последовать и в одностороннем порядке, в случае когда одна из сторон считает это необходимым, а другая сторона согласия не дает либо отсутствуют основания для одностороннего расторжения. В таком случае по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда.



Расторжение договора судом возможно по следующим основаниям: существенное нарушение договора одной из сторон, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, иные случаи. Существенное нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны ущерб, в результате которого она лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.



Порядок расторжения совершается в той же форме, что и договор: если договор оформлен в письменной форме, то и соглашение о его расторжении оформляется в письменной форме, путем подписания соглашения. В случае если договор подлежал государственной регистрации, то и соглашение подлежит ей в соответствующих органах. Расторжение договора нотариусом возможно по соглашению сторон и в случаях, когда он был нотариально удостоверен или не является исполненным на момент обращения сторон.



Любовь ЛИТВИНА,

нотариус Брестского нотариального округа