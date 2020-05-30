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Северный поток-2 разделил Меркель и Трампа

30.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры США и Германии также разошлись во мнениях по вопросам, связанным с НАТО и Китаем.


Фото: Getty
Северный поток-2 разделил Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель поспорили из-за разногласий по поводу российского газопровода Серверный поток-2, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный источник 29 мая.

Во время телефонного разговора, который состоялся ранее на этой неделе, лидеры двух стран также разошлись во мнениях по вопросам, связанным с НАТО и Китаем.


Официальные представители США и Германии не стали комментировать данные сообщения.

Ранее Вашингтон заявил о готовности ввести новые санкции из-за Северного потока-2. Речь может идти о мерах в адрес фирм, обслуживающих газопровод, или компаний, которые будут принимать российский газ. Подробно в материале Новые проблемы Севпотока-2: США топят газопровод.
 
 
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Лидеры США и Германии также разошлись во мнениях по вопросам, связанным с НАТО и Китаем.
 
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