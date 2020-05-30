Какой смартфон купить школьнику (и почему)

Источник материала: Tut.by

Что родители хотят от смартфона для школьника? Предположим, что мощный аккумулятор, чтобы с ребенком можно было связаться в любой момент, практичный корпус — чтобы заменить крышку, если девайс случайно разобьется, и относительно доступную цену. Но детям важнее другое — чтобы поиграть в современные игрушки, необходимо достаточно мощное «железо». Вопросов много — придется искать компромисс. Не стоит забывать и о безопасности. Мы подобрали несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание.

Самый неочевидный вариант: iPhone SE (2020)





Этот вариант многим наверняка покажется спорным. Но iPhone SE (2020) подходит практически под все требования выше, если не брать в расчет цену. Но если вся семья пользуются гаджетами Apple, то «пересаживать» ребенка на более дешевый вариант на Android, по крайней мере на наш взгляд, не стоит.

В одной экосистеме устройства производителя работают лучше. К тому же, в iOS есть эталонная система родительского контроля, встроенная прямо в систему, а не реализуемая через сторонние приложения. Условно, родители со своих девайсов смогут настроить время, когда ребенку можно пользоваться аппаратом, а заодно определить круг приложений и сайтов, на которые чаду можно (или нельзя) заходить.

Из объективных минусов выделяется разве что не рекордное время автономной работы — больше дня девайс без подключения к розетке вряд ли протянет. Но давайте честно: большинство из нас и так подключают гаджеты на зарядку перед сном. А еще в девайсе очень мощная «начинка» с процессором Apple A13 Bionic, которая позволит не обновлять гаджет еще года три. Камера разрешением в 12 Мп хоть и одинарная, но способна записывать 4K-видео со стабилизацией — пригодится начинающим блогерам.

Самый доступный: Samsung Galaxy A01



Фото: galaxystore.ru

Если iPhone самый дорогой вариант в подборке, то этот аппарат Samsung — один из самых доступных. Давайте сразу: купить обычную «звонилку» без смарт-функций ребенку можно, но связаться с ним будет сложнее. В том же мессенджере иногда переписываться удобнее, чем звонить. А еще девайс выполнен в пластиковом корпусе — это практичнее, чем стекло.

Аппарат оснащается батареей на 3000 мАч. По тестам Mobile Review , этого хватает на день работы с пятью часами активного экрана, или на два дня с более спокойным использованием. Другие характеристики такие: размер экрана — 5,7 дюйма (HD+), камера двойная (13 Мп + 2 Мп), процессор Qualcomm Snapdragon 439, память расширяется картами microSD. Объем встроенного хранилища составляет 16 ГБ, оперативной памяти — 2 ГБ.

С большим аккумулятором: Xiaomi Redmi 8A





Еще один смартфон для тех, кто не хочет сильно тратиться. По сути, это конкурент описанному выше Samsung, но с одним плюсом — увеличенным аккумулятором на 5000 мАч. GSMArena пишет, что на одном заряде в нормальном режиме использования девайс держится полтора дня. Мы также тестировали смартфон, и тогда из него получилось выжать и два дня без подключения к розетке. В общем, можно рассчитывать на шесть-семь часов активного дисплея.

Из неочевидных плюсов девайса выделяется технология защиты от брызг. А еще можно сразу установить две SIM-карты и карту памяти. Правда, никакого сканера отпечатков пальцев нет — это прерогатива более дорогих устройств. Но его, впрочем, не было и в Galaxy A01. Корпус Redmi 8A пластиковый. Процессор — Snapdragon 439, памяти в стартовой конфигурации 2/32 ГБ. Камера одинарная, на 12 Мп.



Galaxy A51

Эти два устройства подойдут не только (или даже не столько) школьникам, но и всем, кто хочет купить сбалансированные смартфоны по соотношению цены и качества. Galaxy A51 пластиковый, со слотом для двух SIM-карт и карты памяти. В его активе платежная система Samsung Pay, работающая в Беларуси. А еще есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев — он действует не очень быстро.

Устройство базируется на процессоре Exynos 9611, в паре с которым трудится от 4 до 6 ГБ оперативной памяти. Такой набор позволяет играть во все современные игры, пускай и на средних настройках графики. Экран типа AMOLED с разрешением Full HD+ яркий и контрастный, аккумулятор (4000 мАч) поддерживает быструю зарядку. Получится примерно полтора дня не подзаряжать. Впрочем, главное отличие от более бюджетных смартфонов выше — камера, состоящая из модулей на 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Конечно, до уровня iPhone она недотягивает, но и стоит девайс куда меньше.



Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro — конкурент от Xiaomi. На рынок уже вышла следующая версия, Redmi Note 9S. Но в нашем тестировании ее производительность оказалась чуть ниже, чем у «восьмерки». Дело, скорее всего, в прошивке — неполадки исправят. Но и Redmi Note 8 Pro продается дешевле, и при этом морально еще не устарел.

В его активе корпус из стекла (чуть менее практичный, но более красивый вариант), экран на 6,53 дюйма (IPS, Full HD+), процессор MediaTek Helio G90T, оперативной памяти — не менее 6 ГБ. Эта связка хорошо показывает себя в современных играх и других требовательных к «железу» приложениях. Батарейка большая, с быстрой подзарядкой — на 4500 мАч. Телефон выдерживает всё те же два дня автономной работы. А еще аппарат неплохо снимает — основная камера располагает модулями на 64 Мп + 8 Мп +2 Мп + 2 Мп.