«Ни деревьев, ни солнца». Гродненцы выступили против строительства нового дома и собрали 300 подписей

Источник материала: Tut.by

Жители нескольких гродненских домов на улице Горького почти год ведут переписку со всевозможными службами города. Дело в том, что на пустыре между старыми многоэтажками Гродно">должен появиться еще один высотный дом. Гродненцы и не против строительства нового здания, но у местных жителей есть много вопросов и к застройщику, и к местным властям.





В феврале 2019 года появилась информация, что на пустыре по бульвару Ленинского Комсомола и улицы Горького в областном центре появится многоэтажка повышенной комфортности.

Заказчик стройки — предприятие «АМКОДОР-Промстрой». Оно приобрело право аренды на 50 лет на участок площадью 0,3835 гектара за 419,4 тысячи рублей.

По первоначальному проекту, на пустыре должен был появиться высотный дом, состоящий из трех секций — 16-этажной центральной и двух 13-этажных. В доме, планировалось, будет 162 квартиры, а также помещения для магазинов и офисов и двухуровневый паркинг, на крыше которого будет обустроена придомовая территория. Также проектом были предусмотрена гостевая парковка рядом с домом на 96 машиномест.

Однако жителям микрорайона проект именно такого дома категорически не понравился. И у них есть свои аргументы.





— Заказчик на торгах заплатил за 0,373 га земли 419,4 тысяч белорусских рублей под строительство трех домов с общим количеством квартир более 160. Аренда земли сроком на 50 лет. Однако заказчик не может вложиться в заданные параметры земельного участка — фактически, чтобы построить такой большой дом, надо 1,2 гектара земли. Почему так получается? — рассказывают жители домов.





Местные объясняют, что они не против собственно строительства дома на пустыре. Многоэтажка здесь была запланирована еще 40 лет назад. Она есть и в генеральном плане города.

— Но там фигурирует 10-этажный одноподъездный дом, а нам предлагают по сути три дома под боком. Во-вторых, из-за строительства у нас хотят срубить более 40 деревьев, которые мы сами здесь сажали. Нам говорят, что надо прокладывать коммуникации. Но почему мы оказываемся в ущемленном положении из-за строительства данного дома?. Мы понимаем, что у застройщика свой коммерческий интерес, но почему городские власти допускают нарушения закона? Например, есть Указ президента «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», который ужесточил порядок предоставления земельных участков для строительства. Он запрещает увеличивать площади земельных участков, предоставленных по результатам аукционов в аренду. Или Кодекс о земле, который тоже не допускает изменения границ таких же участков, — говорит гродненская писательница и местная жительница Ирина Шатыренок.





22 мая во дворы приехали рабочие, чтобы начать вырубку деревьев. Однако жильцы дома сделать этого не дали: выбежали на улицу, а потом позвонили мэру города Мечиславу Гою. Вырубку временно приостановили.





— Сотрудники «Гроднозеленстроя» начали вырубать деревья. Специалист филиала теплосети «Гродноэнерго» рассказал нам: необходима реконструкция коммуникаций. Но летом прошлого года наш двор уже перекопали, тогда был плановый капитальный ремонт теплосети — заменяли трубы. У нас возникает вопрос — какая реконструкция нужна сейчас? На него мы не получили пока ответ. Количество домов не увеличилось, как и теплонагрузка на теплотрассу. Мы подумали, что это может быть прокладка труб для строительства нового дома. Конечно, это самый дешевый вариант. Другой вариант подороже — это прокладка теплотрассы через дорогу, но это надо вскрывать дорожное полотно, а потом его же восстанавливать. Дешевле срубить более 40 деревьев, — говорят местные жители и предполагают, что вместо зеленых насаждений появится дополнительная парковка для нового дома.



Пустырь, где будут возводить многоэтажку.



Первоначальный архитектурный проект многоэтажке. Фото: grodno.gov.by

— Для нового дома нужны дополнительные парковочные места, которых здесь нет. По проекту они вмещаются в двух линиях — одна идет вдоль дороги на БЛК, а вторая линия размещается именно там, где сейчас растут деревья. Вот это все и превращается под парковку, — рассказывает гродненский краевед Игорь Лапехо, который живет в одном из домов. — Общественность категорически против. Мы предлагали свою версию — уменьшить проект на два этажа и на стоянке на БЛК сделать не одну линию, а две. Место технически позволяет это сделать. И таким образом, данную территорию не трогать вообще. Нам сказали — мы подумаем, внесем корректировки и через два месяца вам все расскажем. Но мы уже 10 месяцев ждем. И вот дождались, что приезжает бригада вырубать деревья.





Люди рассказывают, что документов, касающихся вырубки деревьев, им не показали.

— Есть ли тут коммуникации, надо или не надо их ремонтировать — мы не знаем. Даже если здесь технически нужно ремонтировать коммуникации, совершенно не нужно удалять все деревья, — говорят люди. — Более того, здесь есть очень красивые и декоративно эффектные зеленые насаждения. Например, дуб, которому 50 лет. Мы очень переживаем за его судьбу. И вообще, мы сами сажали все эти деревья для того, чтобы комфортно жить, не слушать гул автомобилей и не просыпаться ночью от света фар.







Игорь Лапехо

Защищать деревья вышла и Клара Иосифовна. Женщине почти 100 лет. Говорит, что очень переживает за яблони, которые растут у нее под окнами.

— Нас же здесь много пожилых. А я так вообще музейный экспонат и историческая древность. И вот мы сажали деревья, растили их, они дают нам чистый воздух и защищают от шума. Что сейчас будет? Срубят? А мы как же? — пожилая женщина заметно волнуется.



Клара Иосифовна.

Что касается собственно строительства дома, то гродненцы в прошлом году начали переписку с администрацией города и со всевозможными инстанциями. Также были встречи с городскими властями, а в сентябре прошлого года прошли общественные слушания по поводу строительства многоэтажки.

Жители домов направили свои предложения и замечания, где изложили свою позицию: дом перекроет солнечный свет, конструкция слишком большая и выходит за рамки купленной земли, парковка вместо деревьев недопустима. Всего подготовили около 20 обращений, в том числе, два коллективных — было собрано около 300 подписей.





После общественных слушаний эскиз новой высотки все же вернули на доработку.

Например, надо было уточнить посадку проектируемого дома, обосновать планировочные нормативы, при которых надо руководствоваться тем, что участок под строительство — 0,3835 гектара, а не 1,25 гектара. Были вопросы к транспортной схеме и размещению гостевой парковки, а также к архитектурному облику дома. Застройщику предлагалось доработать эскиз и проект с учетом генерального плана и понизить этажность. Решили, что надо максимально сохранить многолетние деревья и кусты во дворах. Также было предложено рассмотреть возможность благоустройства дворов, находящихся рядом с будущей многоэтажкой.





— Но сделал ли корректировку застройщик — мы не знаем, потому что конкретных ответов на наши вопросы мы не получили. Мы писали, например, в «Главгосстройэкспертизу», где нам пояснили: замечания носят рекомендательный характер и находятся в ведении городских властей. Писали еще в прокуратуру Гродно, КГК по Гродненской области, управление архитектуры и градостроительства горисполкома, комитет по архитектуре и строительству облисполкома, администрацию президента по Гродненской области, в редакцию местной газеты, — перечисляют жители. — Нам везде говорят: «Для предоставления ответов по данным вопросам вам необходимо обратиться в Гродненский городской исполнительный комитет». Но и там нам ничего не предоставляют. И так по кругу.





Что говорит застройщик

В «АМКОДОР-Промстрой» говорят, что пока специалисты компании только на этапе проектирования нового дома.

— У нас так называемое двухстадийное проектирование. На данный момент мы заканчиваем стадию архитектурного проекта, потом будем подавать все необходимые документы в «Главгосстройэкспертизу», и только после выдачи соответствующих заключений будем приступать к разработке строительного проекта. И уже потом — к строительству, которое мы по условиям аукциона должны начать не позднее 14 сентября 2021 года. Площадь участка земли, на котором будет возводиться дом — 0,3835 гектара. Однако по проекту работы по благоустройству территории выходят за его границы. То есть, это озеленение, приведению дорог и подъездов к домам к современным нормативам. Что касается парковок — то запланирован двухуровневый подземный паркинг на 100−120 машин. По проекту есть плоскостная парковка — но это только расширение существующей парковки вдоль БЛК. Также запланировано усиление дорожной полосы по бульвару с выносом компактной троллейбусной сети. Это большая социальная нагрузка, хоть проект, несомненно, коммерческий, — говорят в «АМКОДОР-Промстрой».





Новая многоэтажка представляет собой многоквартирный дом, где будет несколько уровней этажей — от 12 до 16.

— Предусмотрены встроенные помещения под офисы и магазины, а также благоустройство уже существующих территорий со строительством там дополнительной детской площадки. Еще одна будет находиться на придомовой территории новой многоэтажки. Мы, конечно, хотим сделать лучше, а не хуже, но пока получается, что жители против. Однако инициативная группа к нам за разъяснениями не обращались. У нас нет ни одного письма от них. Что касается общественных слушаний, то, согласно законодательству, они носят рекомендательный характер. Мы приняли к сведению требования и предложения местных жителей. Но надо понимать, что мы еще находимся только на стадии проектирования — и можем вносить объективные корректировки. А на месте будущего дома вообще ничего не делали. К вырубке деревьев мы не имеем никакого отношения. Еще в 2018 году реконструкция теплотрассы была включена в программу реконструкции этого года. И в рамках этой программы «Гродноэнерго» проводит замену старых труб на новые. Все это делается для улучшения теплоснабжения и безопасности. Также будут проходить работы по обновлению линий электропередач и усилению подстанции. И это тоже было запланировано намного раньше.

А что «Гродноэнерго»?

В РУП «Гродноэнерго» подтверждают: новую теплотрассу для предполагаемой многоэтажки прокладывать сейчас никто не будет, а работы во дворе — это именно реконструкция старых теплосетей, которая была запланирована раньше.





— Реконструкция участка тепловой сети рядом с жилым домом по адресу бульвар Ленинского Комсомола, 4, была запланирована еще в 2018 году. Существующие трубопроводы — изношены из-за длительной эксплуатации, ведь участок теплосети был построен в 1970-м году. Проектная документация разработана в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами. И в установленном законодательством порядке согласована во всех необходимых инстанциях, получены положительные заключения государственной вневедомственной и экологической экспертиз. Замена старых тепловых сетей на современные энергоэффективные трубы позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение в отопительный период и горячее водоснабжение потребителей, — рассказывает TUT.BY главный инженер филиала «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» Борис Митриченко.





— Чтобы провести плановую замену труб проектом предусмотрена вырубка части деревьев и кустарников, которые были посажены самими жителями над подземными инженерными коммуникациями. Работы по реконструкции тепловой сети, которые были начаты 21 мая, пока приостановлены по просьбам жителей дома. В ближайшее время энергетики совместно со специалистами других организаций и представителями местных органов власти встретятся с жителями, — говорит специалист.

Также, говорят в «Гродноэнерго», предусмотрена компенсационная посадка деревьев вместо тех, которые придется срубить.

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