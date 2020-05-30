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TUT.by: какого-то явного конфликта Лукашенко и Румаса не наблюдалось. Что послужило причиной смены правительства, можно лишь гадать

30.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшее время в Беларуси может смениться премьер-министр. Но за что Лукашенко взъелся на премьера Сергея Румаса, непонятно.




25 мая Александр Лукашенко заявил о намерении сформировать новый состав правительства до выборов, а 29 мая пообещал назначить исполняющего обязанности премьер-министра.

Что могло послужить причиной смены правительства, можно пока лишь гадать. Какого-то явного конфликта Сергея Румаса и Александра Лукашенко не наблюдалось.

Их последний публичный контакт датирован 14 мая. В тот день Румас пришел во Дворец независимости с докладом об итогах работы экономики за четыре месяца текущего года, рассказал о ситуации с госдолгом и ходом переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями, которые не против выделить Беларуси финансирование. Александр Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по снижению цены на газ.

Румас рассказал журналистам о проводимой работе по данным направлениям. Выразил надежду на постепенное восстановление пострадавших отраслей летом 2020 года. Анонсировал новый пакет мер поддержки экономики.

В тот же день премьер-министр провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

А потом Румас ушел на неделю в отпуск.

26 мая в правительстве рассмотрели эффективность реализации госпрограмм. На следующий день Сергей Румас обсудил по телефону цену газа и стоимость кредита для БелАЭС с выздоровевшим премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. 29 мая Румас участвовал в заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции и посещал завод транспортного машиностроения в Осиповичах.

Впрочем, информированные источники сказали, что "Администрация президента постоянно заворачивает предложения [Совмина], работать в таких условиях очень сложно". "У них разное понимание экономики. АП навязывает свою точку зрения. А из-за таких разногласий теряется время", — сказал собеседник. Что касается возможных кандидатов, то это явно должен быть человек, который, "во-первых, хорошо исполнит предвыборную политическую функцию, во-вторых, его экономические взгляды будут близки президенту", — пишет tut.by.
 
 
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В ближайшее время в Беларуси может смениться премьер-министр. Но за что Лукашенко взъелся на премьера Сергея Румаса, непонятно.
 
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