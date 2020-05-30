"Хороший ты мужик! Но не орел"? Борец, но пока еще не лидер масс

По словам Позняка, его партия отнеслась к Тихановскому очень осторожно. "Но он организует протестный электорат на борьбу с лукашизмом по схеме бойкота поддельного голосования и требования новых выборов без Лукашенко. Это очень важно. Практически тут наша концепция бойкота, о которой мы говорим постоянно. Его риторика свидетельствует о несформированности у него белорусской национальной позиции и о влиянии российской маргинальной идеологии. Я не думаю, что он агентура, скорее, это лицо чужого влияния", — делится своим мнением политик.





Он говорит, что Тихановский сформировался в "денационализированном обществе лукашизма", но у него есть белорусский государственный патриотизм.





Лидер КХП-БНФ обращает внимание на то, что Тихановский больше говорит о социально-экономических проблемах. "Там, где идет речь только о желудке и маленькой пенсии, там никогда не будет свободы. Это социальный популизм, который не приводит к счастью и даже к увеличению пенсии. Трудно обвинять в социальном популизме Тихановского, так как он вырос в этой рабской системе, где экономические и социальные вопросы считались главными и были на первом месте. Он борец, но пока не впитал в себя то, что должен иметь человек, чтобы быть лидером масс. Если национальных идеалов не будет, то будет поражение", — заявляет Позняк.





Ранее лидер КХП-БНФ оценивал Тихановского менее благосклонно — за то, что тот не пользуется белорусской национальной символикой. Однако на последних пикетах Тихановский уже кричал лозунг "Жыве Беларусь!"









Претендентов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало он оценивает более критично.





Бабарико он считает безусловно московским политиком. "Он ставленник Москвы. Конечно, он мог сказать, что ему нравится бело-красно-белый флаг, ведь в обществе, где нет политики, политического класса, права и демократии, сказать можно что угодно, чтобы достичь определенных политических целей. А потом сказать все наоборот и не нести никакой ответственности. Так как нет общественных критериев ответственности", — подчеркивает Позняк.



