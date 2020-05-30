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"Хороший ты мужик! Но не орел"? Борец, но пока еще не лидер масс
Источник материала: Партизан
Зенон Позняк оценил Тихановского. Сергей Тихановский находится под влиянием российской гибридной пропаганды, но имеет хороший потенциал. Так оценил его лидер Консервативно-Христианской партии БНФ Зенон Позняк в
Сергей Тихановский / svaboda.org
По словам Позняка, его партия отнеслась к Тихановскому очень осторожно. "Но он организует протестный электорат на борьбу с лукашизмом по схеме бойкота поддельного голосования и требования новых выборов без Лукашенко. Это очень важно. Практически тут наша концепция бойкота, о которой мы говорим постоянно. Его риторика свидетельствует о несформированности у него белорусской национальной позиции и о влиянии российской маргинальной идеологии. Я не думаю, что он агентура, скорее, это лицо чужого влияния", — делится своим мнением политик.
Он говорит, что Тихановский сформировался в "денационализированном обществе лукашизма", но у него есть белорусский государственный патриотизм.
Лидер КХП-БНФ обращает внимание на то, что Тихановский больше говорит о социально-экономических проблемах. "Там, где идет речь только о желудке и маленькой пенсии, там никогда не будет свободы. Это социальный популизм, который не приводит к счастью и даже к увеличению пенсии. Трудно обвинять в социальном популизме Тихановского, так как он вырос в этой рабской системе, где экономические и социальные вопросы считались главными и были на первом месте. Он борец, но пока не впитал в себя то, что должен иметь человек, чтобы быть лидером масс. Если национальных идеалов не будет, то будет поражение", — заявляет Позняк.
Ранее лидер КХП-БНФ оценивал Тихановского менее благосклонно — за то, что тот не пользуется белорусской национальной символикой. Однако на последних пикетах Тихановский уже кричал лозунг "Жыве Беларусь!"
Претендентов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало он оценивает более критично.
Бабарико он считает безусловно московским политиком. "Он ставленник Москвы. Конечно, он мог сказать, что ему нравится бело-красно-белый флаг, ведь в обществе, где нет политики, политического класса, права и демократии, сказать можно что угодно, чтобы достичь определенных политических целей. А потом сказать все наоборот и не нести никакой ответственности. Так как нет общественных критериев ответственности", — подчеркивает Позняк.
Оценка Цепкало звучит еще более беспощадно: "Я не вижу в нем политика. Он занимается поиском вечной жизни, бессмертного человека, пишет об этом статьи. Это та самая ахинея, когда люди изобретают "перпетуум мобиле", интересуются экстрасенсами, хиромантией, масонством. Тут мелкое удовлетворение своего эгоцентризма, характерное для адептов советского КГБ. Они там тоже изучали магию, телепатию и всякую тьму, чтобы влиять. Это такое интеллектуальное дно с налетом снобизма", переводит
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Зенон Позняк оценил Тихановского. Сергей Тихановский находится под влиянием российской гибридной пропаганды, но имеет хороший потенциал. Так оценил его лидер...
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