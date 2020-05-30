Сходил на рыбалку: браконьер из Кореличского района причинил ущерб более чем на 11 тысяч рублей

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Оперативка за период с 18 по 24 мая

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 57 сообщений, 5 из которых содержали сведения о признаках совершенных преступлений, 27 – об административных правонарушениях, 25 сообщений о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 11 правонарушителей. Возбуждено 3 уголовных дела.

С 29 февраля по 15 апреля из квартиры 65-летней жительницы г.п. Кореличи пропали тонометр, электрофонарик, электрокипятильник, другие личные вещи на общую сумму 256 руб. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Поздно вечером 7 мая, в то время, когда на территории Гродненской области действовал запрет на лов всех видов рыбы, работники Новогрудской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира застали 55-летнего жителя Кореличского района на затоке Немана с сетями в руках. Незаконный улов мужчины оказался внушительным: 41 лещ общим весом около 40 кг, 2 особи язя и 1 линь. Вред, нанесенный окружающей среде, также значительный – более 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 ч.4 УК РБ («Незаконная добыча рыбы или других водных животных, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере»).

Правоохранителями района раскрыта кража 800 кг металлолома, кормозапарника, соломорезки и ряда других вещей из незапертой постройки и дворовой территории дома-дачи в Новоселках. 16 апреля на даче кореличчанина похозяйничал 48-летний житель Кореличского района.

За нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения задержан животновод одной из ферм района.

Дмитрий СКВОРЧИНСКИЙ,

вриод начальника Кореличского РОВД