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«Гроднооблспорт» стал обладателем Суперкубка Беларуси по пляжному футболу

30.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Гроднооблспорт» стал обладателем Суперкубка Беларуси по пляжному футболу

«Гроднооблспорт» стал обладателем Суперкубка Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в борьбе за первый в сезоне трофей чемпионы страны обыграли обладателя Кубка «Кировск-СДЮШОР» со счетом 6:2. На протяжении двух периодов игра была равной, и только в заключительной трети матча гродненцы сумели дожать соперников.

Завтра и послезавтра в Щучине пройдут стартовые игры XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме соискателей Суперкубка в нем примут участие «Брест», «Щучин», мозырский «М-Сити» и кобринское «Полесье».

В прошлом году золото во второй раз подряд завоевал «Гроднооблспорт», серебряным призером стал «Кировск-СДЮШОР», бронза досталась «Щучину».

Перед началом нынешнего сезона в Минске прошел товарищеский турнир, который выиграла сборная Беларуси, победившая футболистов «Щучина» (8:0), «Полесья» (9:2) и «Бреста» (4:1). В этом году национальной сборной предстоит выступить в квалификации чемпионата мира — 2021 и очередном розыгрыше Евролиги.

В прошлом сезоне белорусы впервые в истории пробились в финальную стадию чемпионата планеты по пляжному футболу, в Евролиге сборная Беларуси второй год подряд заняла пятое место среди сильнейших команд Старого Света. В текущем рейтинге национальных сборных Беларусь занимает 15-е место, на первой позиции Португалия, второй идет команда Бразилии, третье место у Италии, Россия на четвертой строке, Иран замыкает пятерку лидеров.

https://www.belta.by/

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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«Гроднооблспорт» стал обладателем Суперкубка Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в борьбе за первый в сезоне трофей чемпионы...
 
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