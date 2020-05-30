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Эксперт рассказала, как научить детей грамотно тратить деньги

30.05.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперт рассказала, как научить детей грамотно тратить деньги

Ребенку можно закладывать понимание ценности покупки и основы отношения к деньгам с 5-6 лет. Финансовое воспитание следует начинать с 6-7 лет, обучая детей постепенно управлять своим бюджетом и развивая желание копить деньги. Об этом рассказала эксперт по повышению уровня финансовой грамотности Татьяна Ярышева.

Ярышеву цитирует РИА Новости.

По словам Ярышевой, правильным примером могут стать совместные походы в магазин за товарами первой необходимости. При этом с ребенком нужно проводить предварительную беседу.

Ребенок по мере взросления развивает и приобретает знания о мире. Также будет обогащаться и финансовая практика. Постепенно простые денежные операции станут естественными привычками. К 8 годам сформируется набор навыков и знаний, который позволит набирать более сложный опыт с новыми понятиями.

Эксперт подчеркнула, что к 12 годам у детей уже могут сформироваться устойчивые привычки потребителя, он может уверенно оперировать наличными деньгами или даже банковской картой.

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Ребенку можно закладывать понимание ценности покупки и основы отношения к деньгам с 5-6 лет. Финансовое воспитание следует начинать с 6-7 лет, обучая детей...
 
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