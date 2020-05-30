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Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске

30.05.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Находится он на проспекте Мира, 13 и предлагает богатый выбор мяса, рыбы, фруктов и овощей, а на месте готовят японские суши, свежие булочки, блюда на гриле и настоящую итальянскую пиццу.

Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске

Магазин стал первым в Белоозерске, но пятым в районе – до этого «Санта» была представлена только в Березе. Здание соорудили быстро – всего за полгода. Найти его издалека можно по голубым фасадам и белой вывеске. Для автомобилистов организована большая парковка.

Торговый зал площадью более 400 «квадратов» обустроен по-европейски. Покупателей встречают просторная входная группа и широкие проходы, можно легко закупаться с детской коляской. Для хранения продуктов используются широкие витрины и мощное морозильное оборудование. В интерьере преобладают панели «под дерево» с названиями отделов, что и смотрится стильно, и навигацию упрощает.

В магазине представлено около 8000 наименований товаров. Большой интерес у покупателей вызвал мясной отдел с нарезками, колбасами и деликатесами. Нарасхват были океаническая рыба и морепродуктами. На видном месте – зона фруктов, овощей и зелени. Несколько рядов выделено под крупы, консервы и прочую бакалею, а в молочной секции особенно много сыров, йогуртов и творожных десертов.

В магазине развито собственное производство. Из кулинарии можно найти мясные полуфабрикаты, салаты, суши и блюда на гриле – цыплят и грудинку. Готовят их в течение дня и постоянно обновляют. Выпечка также своя – прямо из пекарни. Заработала и пиццерия, где популярное итальянское блюдо покрывают натуральной начинкой, моцареллой и свежими травами за 5,98 рубля.

«Приход сети в Белоозерск предложит местным жителям то, что мы называем «вкусным выбором» – широкий ассортимент продуктов высокого качества. Серьезное внимание мы уделяем регулярным поставкам мяса, рыбы, «молочки», фруктов и овощей. Стандартом для нас стали свежая выпечка и популярные у покупателей суши и итальянская пицца. Теперь все это доступно жителям города круглый год», – поясняют в сети «Санта».

Покупателей обслуживают 5 касс.

Брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит свыше 150 розничных магазинов, а общее число работников превышает 7000 человек.

Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске

Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске

Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске
Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске

Брестская сеть «Санта» открыла первый супермаркет в Белоозерске

 
 
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  Находится он на проспекте Мира, 13 и предлагает богатый выбор мяса, рыбы, фруктов и овощей, а на месте готовят японские суши, свежие булочки, блюда на гриле и...
 
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