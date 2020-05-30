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И вновь продолжается бой. В Бобруйске и Минске продолжится 11-й тур футбольного чемпионата Беларуси

30.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матчами в Бобруйске и Минске сегодня продолжится 11-й тур футбольного чемпионата Беларуси

Сообщает belta.by


Фото из архива

В 17.00 на поле бобруйского стадиона "Спартак" футболисты местной "Белшины" примут мозырскую "Славию". Бобруйчане пока еще не выигрывали в нынешнем первенстве, на прошлой неделе они потерпели крупное поражение в Солигорске от "Шахтера" (0:4). "Славия" в домашнем поединке десятого тура сыграла вничью с "Городеей" (1:1).

Во второй сегодняшней игре футболисты минского "Динамо" на своей арене в 19.00 начнут встречу с "Шахтером". В прошлом туре динамовцы в гостях разошлись миром с "Витебском" (1:1).

В пятницу, 29 мая, состоялись стартовые поединки 11-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 2:1, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 0:2.

Лидер первенства БАТЭ 31 мая примет на поле "Борисов-Арены" футболистов "Ислочи", минский "Энергетик-БГУ" у себя дома сыграет с "Витебском", а в Бресте состоится местное дерби "Рух" - "Динамо". В заключительном матче 11-го тура "Минск" 1 июня примет гостей из "Слуцка".


Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ" - по 21, "Шахтер" - 18, "Слуцк" - 17, "Ислочь" - 15, "Рух", "Неман" - по 14, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), "Витебск" - по 13, "Городея", "Славия" - по 12, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 7 мячей.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Матчами в Бобруйске и Минске сегодня продолжится 11-й тур футбольного чемпионата Беларуси
 
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