Александр Бразевич: если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то мы просто закончим свое существование

















- Настал момент, когда нужно огласить. Не хочется, чтобы заканчивалось терпение у ребят. Не хочется, чтобы наступил момент, когда мы сделали бы какой-то шаг. Например, кто-то на игру не выходит, устраивает задержки с началом матча. Я не хочу этим заниматься.





Честно: если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то мы просто закончим свое существование. Дальнейшая работа не имеет смысла. Поверьте: цепляемся как можем, чтобы играть до конца. Увы, обстоятельства и аргументы сильнее нас. Это перебор! Каждый день добавляются новости — каждая хуже предыдущей. Это край!



