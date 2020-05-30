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За непройденный техосмотр водителям не будут давать штрафные баллы по новой системе

30.05.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Список нарушений ПДД, за которые будут давать штрафные баллы, пересмотрят после общественного обсуждения. Перечень таких нарушений станет меньше. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

За непройденный техосмотр водителям не будут давать штрафные баллы по новой системе

Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Напомним, балльную систему наказания водителей предусматривает новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Если совсем просто, суть такова: нарушил ПДД — получил «оценку», собрал 10 баллов — лишился на полгода водительских прав.

Система предлагается 3-балльная. Конкретное количество баллов зависит от категории нарушения. Например, за разговор по мобильнику за рулем — 1 балл, за превышение скорости более чем на 40 км в час — 2 балла, а за выезд на встречку — 3 балла. Есть нарушения (например, выброшенный из окна мусор или правила парковки), за которые баллы ставить не будут.

Отдельная дискуссия во время общественного обсуждения развернулась вокруг штрафного балла за непройденный ТО. С одной стороны, езда без техосмотра действительно влияет на безопасность дорожного движения. С другой стороны — всем очевидно, что многие водители сейчас не проходят техосмотр именно из-за затянувшегося вопроса с отвязкой от него уплаты дорожного сбора. Этот вопрос остается нерешенным уже второй год: сначала автомобилисты ждали новый документ к июлю 2019 года, потом — к январю 2020-го.

— На основании предложений граждан, высказанных в ходе общественного обсуждения проектов административных кодексов, Министерством внутренних дел в настоящее время обсуждается вопрос о пересмотре перечня правонарушений, за которые будут начисляться штрафные баллы в рамках предлагаемой балльной системы, — сообщает МВД. — Число таких нарушений будет сокращено. В частности, из данного перечня планируется исключить нарушение, связанное с управлением транспортным средством без разрешения на его допуск к участию в дорожном движении.

 
 
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  Список нарушений ПДД, за которые будут давать штрафные баллы, пересмотрят после общественного обсуждения. Перечень таких нарушений станет меньше. Об этом...
 
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