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Медленно, но верно: на Земле становится больше непригодных для жизни мест

30.05.2020 11:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медленно, но верно: на Земле становится больше непригодных для жизни мест

Глобальное потепление приводит к росту температуры по всей планете. Это, считают ученые, постоянно увеличивает количество непригодных для жизни мест. Подробности сообщает Planet-Today со ссылкой на «Популярную Механику».

Исследователи обратили внимание на такой параметр, как температура по влажному термометру. Для ее измерения термометр покрывается влажной тканью. Для человека этот параметр достигает порога при показателе в 35 градусов Цельсия. При его превышении организм человека не способен охлаждать себя посредством потоотделения. 35 градусов по влажному термометру – это около 46 «обычных» градусов при 50% влажности.

Сообщается, что на Земле все больше мест, где превышена пороговая температура по влажному термометру – речь идет о фактически непригодных для жизни местах. Таких районов все больше в США, Мексике, Персидском заливе, Пакистане, Индии.

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Глобальное потепление приводит к росту температуры по всей планете. Это, считают ученые, постоянно увеличивает количество непригодных для жизни мест. Подробности...
 
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