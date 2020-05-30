В Витебском районе в результате аварии водителя зажало в машине

Источник материала: Tut.by

Две легковушки столкнулись в Витебском районе — в одной из машин оказался заблокирован водитель. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Происшествие произошло в пятницу, 29 мая, на автодороге Р-115 близ деревни Хайсы. Столкнулись два автомобиля: VW Passat и Ford Fusion. В результате аварии водитель Ford оказался заблокирован в машине, спасателям пришлось вытаскивать его с помощью гидравлических инструментов.

Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В ДТП больше никто не пострадал.