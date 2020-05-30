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Виктор Бабарико иронично ответил на "наезд" Лукашенко

30.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко репертуар не меняет. 29 мая он наехал на наиболее популярных претендентов на президентский пост, в частности на Виктора Бабарико.




В частности, Лукашенко заявил, что тому «впору подумать, где он будет работать после выборов».

Бабарико ответил. 

«Пока я ищу работу до 9 августа:). Не возьмут 9-го, может появится 23-е. А если и тогда не возьмут, тогда буду думать:)», – написал он в ходе общения с пользователями социальной сети «Фейсбук».

Экс-банкир намекает на теоретический второй тур, который должен будет состояться не позднее, чем через две недели после первого (ст. 80 Избирательного кодекса).
 
 
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Александр Лукашенко репертуар не меняет. 29 мая он наехал на наиболее популярных претендентов на президентский пост, в частности на Виктора Бабарико.
 
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