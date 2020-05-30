Источник материала: Пинский Вестник

Впереди летние каникулы — самое долгожданное время для детей и самое беспокойное для

родителей. Мы подготовили памятку первых необходимых действий, которые помогут детям

избежать опасности или минимизировать последствия чрезвычайного происшествия.



Расскажите детям о безопасности...





...в квартире:











— если звонят в вашу квартиру, снача

ла посмотри в глазок и спроси, кто это

(независимо от того, один ты дома или

с близкими);



— если пришедший представляет

ся знакомым твоих родных, которых

в данный момент нет дома, не откры

вая двери, попроси его прийти в дру

гой раз и позвони родителям;



— если незнакомец представился со

трудником милиции, работником ЖЭСа,

почты или другого учреждения сферы ком

мунальных услуг, попроси его назвать фа

милию и причину прихода, затем позвони

родителям и выполни их указания;



— если незнакомец попросил вос

пользоваться телефоном для вызова ми

лиции или «скорой помощи», не спеши

открывать дверь: уточни, что необходи

мо сделать, сам вызови нужную службу;



— если на лестничной площад

ке собралась компания, распивающая

спиртные напитки и мешающая тво

ему отдыху, не вступай с ней в кон

фликт, а вызови милицию;



— вынося мусорное ведро, посмо

три сначала в глазок, нет ли посторон

них лиц вблизи твоей квартиры;



— выходя, запри дверь;



— в дверях квартиры не оставляй за

писки о том, куда и на сколько ты ушел;



— не балуйся дома со спичками и зажи

галками — это одна из причин пожаров;



— не оставляй без присмотра вклю

ченные электроприборы, газовую плиту;



— ни в коем случае не зажигай фей

ерверки, свечи или бенгальские огни

дома без взрослых.



...если почувствовал

запах газа:







— не включай свет и не зажигай спички;



— перекрой подачу газа к плите;



— открой окна и проветри квартиру;



— по тел.: 104 от соседей или с мо

бильного телефона вне стен квартиры

сообщи о случившемся в аварийную

газовую службу.



...если начался пожар:







— немедленно вызови спасателей по

тел.: 101 или 112;



— четко сообщи, что и где горит, на

зови свою фамилию, телефон, другую

информацию, которую попросит дис

петчер;



— если возгорание небольшое, по

пробуй самостоятельно справиться с

ним, используя подручные средства

(плотная мокрая ткань, земля, вода);



— если пламя продолжает разго

раться, покинь помещение;



— покидая помещение, закрой все

окна и двери – это предотвратит рас

пространение огня;



— из задымленного помещения вы

бирайся, пригнувшись к полу, прикры

вая нос и рот влажным платком, одеж

дой, сверху накройся влажной плотной

тканью, пледом;



— при пожаре запрещается пользо

ваться лифтом — спускайся по лестнице.



...если при пожаре

не можешь

выйти из квартиры:



— вызови спасателей по тел.: 101 или

112;



— закрой окна, заткни все зазоры

под дверью, вентиляционные решетки

мокрыми тряпками;



— облей пол и дверь водой,

понизив таким образом их тем

пературу;



— прикрывай рот и нос от ды

ма влажным платком;



— если есть возможность, вы

йди на балкон, плотно прикрыв за

собой дверь;



— если балкона нет, дождись по

мощи возле окна, подавай сигналы

спасателям через окно куском яр

кой ткани или фонариком.



...на улице:



— соблюдай прави

ла дорожного дви

жения;



— никуда не ходи с

незнакомыми людьми,

не садись к незнакомцам в

машину;



— не трогай брошенные по

дозрительные предметы (сверт

ки, сумки, пакеты), лежащие на ули

це или в подъезде. Сообщи об этом по

тел.: 102.



...при грозе:







— не выходи из дома, квартиры;



— закрой окна, двери и дымоходы;



—отключи от сети телевизор, ком

пьютер, не пользуйся электроприбора

ми и телефоном;



— если гроза застала на улице,

укройся в ближайшем здании;



— нельзя находиться на возвышен

ностях, вблизи крупных металличе

ских объектов, под одиноко стоящими

деревьями;



— при отсутствии укрытия необхо

димо найти низину, сесть на корточки,

обхватить голову руками, отложить

далеко в сторону металлические пред

меты;



— в лесу необходимо укрыться на

низкорослом участке, держаться по

дальше от пораженных грозой дере

вьев;



— нельзя находиться у воды (купать

ся, ловить рыбу);



— если ты застигнут грозой на вело

сипеде, остановись и пережди грозу на

расстоянии примерно 30 метров от не

го;



— при встрече с шаро

вой молнией не касайся

ее, не приближайся к

ней, по возмож

ности не дви

гайся.



...на воде:







— отправляясь на во

доем, скажи взрос

лым, куда идешь, не

ходи купаться один;



— купаться можно

только в специально от

веденных местах;



— не отплывай дале

ко от берега на наду

вных плавсредствах,

не используй само

дельные устройства;



— нельзя цепляться за лодки, под

плывать к проходящим судам, заплы

вать за буйки;



— не бросай в воду стекло, бутылки,

мусор;



— не устраивай игры в воде, связан

ные с захватами;



— нельзя подавать крики ложной

тревоги;



— не играй там, где можно упасть в

воду;



— если ты оказался на сильном те

чении, плыви по течению по диагона

ли, постепенно приближаясь к берегу;



— если ты попал в водоворот, набе

ри побольше воздуха, нырни и поста

райся резко свернуть в сторону;



— если свело судорогой мышцы, ло

жись на спину и плыви к берегу, поста

райся при этом растереть сведенные

мышцы.







...в лесу:







— чтобы не заблудиться, возьми с со

бой компас;



— перед тем как войти в лес, опре

дели по компасу стороны света, чтобы

знать, в каком направлении надо будет

возвращаться. Если у тебя нет компа

са, то запомни, с какой стороны светит

солнце — при возвращении оно долж

но светить с другой стороны;



— если заблудился, не поддавай

ся панике, успокойся, прислушайся, не

доносятся ли звуки, говорящие о бли

зости людей;



— выйди в лесу к ручью, неболь

шой речке, иди вниз по течению — во

да приведет тебя к людям;



— не блуждай по лесу — экономь силы;



— чем дальше ты углубишься в лес,

тем сложнее тебя будет найти;



— чтобы избежать укусов клещей

при посещении леса, надевай брюки,

одежду с длинным рукавом, голову

обязательно защищай головным убо

ром. Лучше, если одежда будет свет

лого цвета — так ты быстрее заметишь

клеща, а если заблудишься — спасате

лям будет проще тебя обнаружить;



— запрещается ходить в лес в оди

ночку;



— нельзя поджигать траву, остав

лять незатушенный костер, бросать

бутылки, битое стекло, которые могут

стать зажигательными линзами;



— не оставляй в лесу мусор;



— если нет возможности забрать его

с собой — закопай;



— нельзя собирать и употреблять в

пищу незнакомые ягоды и грибы.







САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ЛЮБОЙ ОПАСНОСТИ — НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ И НЕ ТЕРЯТЬ САМООБЛАДАНИЯ!



Важные номера, которые необходимо помнить всегда:







112

— служба

спасения /

пожарные



102 — милиция



103

— скорая

помощь



104 — аварийная

газовая

служба







По информации Пинского ГРОЧС подготовила Анна ВЕРЕНИЧ