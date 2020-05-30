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Мы подготовили памятку первых необходимых действий, которые помогут детям избежать опасности
30.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Впереди летние каникулы — самое долгожданное время для детей и самое беспокойное для родителей. Мы подготовили памятку первых необходимых действий, которые помогут детям избежать опасности или минимизировать последствия чрезвычайного происшествия.
Расскажите детям о безопасности...
...в квартире:
— если звонят в вашу квартиру, сначала посмотри в глазок и спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с близкими);
— если пришедший представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент нет дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям;
— если незнакомец представился сотрудником милиции, работником ЖЭСа, почты или другого учреждения сферы коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и причину прихода, затем позвони родителям и выполни их указания;
— если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова милиции или «скорой помощи», не спеши открывать дверь: уточни, что необходимо сделать, сам вызови нужную службу;
— если на лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртные напитки и мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в конфликт, а вызови милицию;
— вынося мусорное ведро, посмотри сначала в глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей квартиры;
— выходя, запри дверь;
— в дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты ушел;
— не балуйся дома со спичками и зажигалками — это одна из причин пожаров;
— не оставляй без присмотра включенные электроприборы, газовую плиту;
— ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без взрослых.
...если почувствовал запах газа:
— не включай свет и не зажигай спички;
— перекрой подачу газа к плите;
— открой окна и проветри квартиру;
— по тел.: 104 от соседей или с мобильного телефона вне стен квартиры сообщи о случившемся в аварийную газовую службу.
...если начался пожар:
— немедленно вызови спасателей по тел.: 101 или 112;
— четко сообщи, что и где горит, назови свою фамилию, телефон, другую информацию, которую попросит диспетчер;
— если возгорание небольшое, попробуй самостоятельно справиться с ним, используя подручные средства (плотная мокрая ткань, земля, вода);
— если пламя продолжает разгораться, покинь помещение;
— покидая помещение, закрой все окна и двери – это предотвратит распространение огня;
— из задымленного помещения выбирайся, пригнувшись к полу, прикрывая нос и рот влажным платком, одеждой, сверху накройся влажной плотной тканью, пледом;
— при пожаре запрещается пользоваться лифтом — спускайся по лестнице.
...если при пожаре не можешь выйти из квартиры:
— вызови спасателей по тел.: 101 или 112;
— закрой окна, заткни все зазоры под дверью, вентиляционные решетки мокрыми тряпками;
— облей пол и дверь водой, понизив таким образом их температуру;
— прикрывай рот и нос от дыма влажным платком;
— если есть возможность, выйди на балкон, плотно прикрыв за собой дверь;
— если балкона нет, дождись помощи возле окна, подавай сигналы спасателям через окно куском яркой ткани или фонариком.
...на улице:
— соблюдай правила дорожного движения;
— никуда не ходи с незнакомыми людьми, не садись к незнакомцам в машину;
— не трогай брошенные подозрительные предметы (свертки, сумки, пакеты), лежащие на улице или в подъезде. Сообщи об этом по
тел.: 102.
...при грозе:
— не выходи из дома, квартиры;
— закрой окна, двери и дымоходы;
—отключи от сети телевизор, компьютер, не пользуйся электроприборами и телефоном;
— если гроза застала на улице, укройся в ближайшем здании;
— нельзя находиться на возвышенностях, вблизи крупных металлических объектов, под одиноко стоящими деревьями;
— при отсутствии укрытия необходимо найти низину, сесть на корточки, обхватить голову руками, отложить далеко в сторону металлические предметы;
— в лесу необходимо укрыться на низкорослом участке, держаться подальше от пораженных грозой деревьев;
— нельзя находиться у воды (купаться, ловить рыбу);
— если ты застигнут грозой на велосипеде, остановись и пережди грозу на расстоянии примерно 30 метров от него;
— при встрече с шаровой молнией не касайся ее, не приближайся к ней, по возможности не двигайся.
...на воде:
— отправляясь на водоем, скажи взрослым, куда идешь, не ходи купаться один;
— купаться можно только в специально отведенных местах;
— не отплывай далеко от берега на надувных плавсредствах, не используй самодельные устройства;
— нельзя цепляться за лодки, подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки;
— не бросай в воду стекло, бутылки, мусор;
— не устраивай игры в воде, связанные с захватами;
— нельзя подавать крики ложной тревоги;
— не играй там, где можно упасть в воду;
— если ты оказался на сильном течении, плыви по течению по диагонали, постепенно приближаясь к берегу;
— если ты попал в водоворот, набери побольше воздуха, нырни и постарайся резко свернуть в сторону;
— если свело судорогой мышцы, ложись на спину и плыви к берегу, постарайся при этом растереть сведенные мышцы.
...в лесу:
— чтобы не заблудиться, возьми с собой компас;
— перед тем как войти в лес, определи по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении надо будет возвращаться. Если у тебя нет компаса, то запомни, с какой стороны светит солнце — при возвращении оно должно светить с другой стороны;
— если заблудился, не поддавайся панике, успокойся, прислушайся, не доносятся ли звуки, говорящие о близости людей;
— выйди в лесу к ручью, небольшой речке, иди вниз по течению — вода приведет тебя к людям;
— не блуждай по лесу — экономь силы;
— чем дальше ты углубишься в лес, тем сложнее тебя будет найти;
— чтобы избежать укусов клещей при посещении леса, надевай брюки, одежду с длинным рукавом, голову обязательно защищай головным убором. Лучше, если одежда будет светлого цвета — так ты быстрее заметишь клеща, а если заблудишься — спасателям будет проще тебя обнаружить;
— запрещается ходить в лес в одиночку;
— нельзя поджигать траву, оставлять незатушенный костер, бросать бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами;
— не оставляй в лесу мусор;
— если нет возможности забрать его с собой — закопай;
— нельзя собирать и употреблять в пищу незнакомые ягоды и грибы.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ЛЮБОЙ ОПАСНОСТИ — НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ И НЕ ТЕРЯТЬ САМООБЛАДАНИЯ!
Важные номера, которые необходимо помнить всегда:
112 — служба спасения / пожарные
102 — милиция
103 — скорая помощь
104 — аварийная газовая служба
По информации Пинского ГРОЧС подготовила Анна ВЕРЕНИЧ
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Впереди летние каникулы — самое долгожданное время для детей и самое беспокойное для родителей. Мы подготовили памятку первых необходимых действий, которые...
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