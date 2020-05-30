Арбузы и дыни сеют в Дрогичинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе 28 мая приступили к севу бахчевых. Гибриды арбузов Романза F1, Мисон F1 и сорта Триумф здесь будут выращиваться на 20 гектарах. В прошлом году под полосатую ягоду были отведены более скромные площади – 6 га.





– Хороший урожай арбузов заставил задуматься о расширении посевных территорий этой южной культуры в хозяйстве, – рассказал Zarya.by директор ОАО «Радостовский» Александр Римашевский. – В 2019 году рентабельность от выращивания арбузов здесь составила более 200%. Около 80 т бахчи продали, сочную ягоду также включали в обеденное меню механизаторов и животноводов. Правда, в 2019-м сеяли раньше – 20 мая, к первому июня уже имели первые всходы семян. В этом году, рассказывает доцент кафедры ботаники и экологии БрГУ имени А.С. Пушкина, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Волосюк, который обеспечивает научное сопровождение данного технологического процесса, осуществить ранний посев не позволили погодные условия.

Кроме того, в хозяйстве на экспериментальной площади в 1 гектар посеют семена дыни. Несмотря на то, что технология возделывания засухоустойчивых арбуза и дыни одинакова, так обе культуры предпочитают супесчаные почвы, с близким к нейтральному показателю кислотности, все-таки дыня – более теплолюбивая культура.





Неизменным останется главный технологический принцип – при возделывании арбуза и дыни не будут применятся пестициды – химические средства защиты растений. Некорневые обработки, как и ранее, будут проводиться биопрепаратами отечественного производства, одним из которых является «Экосил» (на основе вытяжки пихты).

Возделывание арбузов в «Радостовском», таким образом, пример так называемого экологизированного земледелия. Содержание нитратов в сочной ягоде прошлогоднего урожая составило 3,9 мг/кг (норма – 60 мг/кг).

На руку местным аграриям в данном случае региональный климат, позволяющий осуществлять прямой посев семян арбуза в почву. Понятно, что, в отличие от посадки рассадой, которая практикуется в северных районах Беларуси, данный принцип менее затратный, что в конечном итоге влияет на ценник продукции.





В «Радостовском» сеять арбузы в этом году доверили опытному механизатору Василию Терещуку, который считает процесс очень ответственным делом. Для этих целей используется специальная сеялка – разработка основателя современного белорусского бахчеводства, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Гродненского государственного аграрного университета Александра Аутко.

Семена арбуза высеваются на глубину 3 – 4 сантиметра. Хозяйство приобрело агрегат для поверхностной обработки почвы в предпосевной и в период вегетации арбуза (АУ-М2). Молодой специалист, она же бригадир Снежана Михлай и практикант, будущий агроном Александр Голодок, тоже в поле в момент сева арбузов. Оба в унисон говорят, что практический опыт – самый верный, хотя теория, конечно, первична.

Технология плюс погодные условия – самые важные составляющие в возделывании бахчевых от посева до уборки. Главный герой сейчас – это механизатор, от него зависит, как качественно он проведет сев, ровными ли рядами. В будущем прополку между ними будет осуществлять техника, в рядах – только люди.