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Деревня Малая Падерь и часть Новодворцев вошли в состав Слуцка

30.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Деревня Малая Падерь и часть Новодворцев вошли в состав Слуцка

Слуцк расширяется. К городу присоединяют деревню Малая Падерь и часть деревни Новодворцы Кировского сельского совета. Такое решение принял Слуцкий районный Совет депутатов, пишет МЛЫН.

— В начале года проводилось общественное обсуждение изменения границ Слуцка, предлагалось в черту города включить деревню Малая Падерь с прилегающими землями сельхозпредприятия. Возражений от жителей не поступило, — рассказал корреспонденту МЛЫН.BY председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский. — Слуцк постоянно разрастается, Малая Падерь находится совсем рядом с городом, а жители не имеют статуса горожан. На мой взгляд, решение об упразднении деревни пойдет всем на пользу. Теперь люди смогут в полной мере пользоваться городскими благами, оценка недвижимости будет совсем другая.

Вместе с Малой Падерью в состав райцентра включили и часть деревни Новодворцы — до железнодорожного переезда.

На свободных землях рядом с деревнями появится новый микрорайон, рассчитанный на 220 индивидуальных жилых домов. Уже идет его проектирование, определяются границы участков, обсуждаются вопросы прокладки инженерных сетей и коммуникаций.


Екатерина Елисеева
МЛЫН.BY

 
 
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Слуцк расширяется. К городу присоединяют деревню Малая Падерь и часть деревни Новодворцы Кировского сельского совета. Такое решение принял Слуцкий районный Совет...
 
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