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Очередной прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе
Источник материала: ОНТ
29 мая во время испытаний в Бока-Чика (Техас, США) взорвался прототип космического корабля Starship SN4 компании SpaceX. Об этом
Точные причины аварии не называются. Взрыв произошел в 21:49 по минскому времени – спустя минуту после старта огневых испытаний двигателя Raptor. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в ноябре прошлого года, а также в феврале и апреле текущего года.
Космический корабль многоразового использования Starship диаметром 9 метров и длиной 50 метров изготовлен из легированной стали. Заявленная грузоподъемность судна – 150 тонн. Корабль рассчитан на 100 человек и предназначен для полетов на Марс.
Фото: airlive.net
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29 мая во время испытаний в Бока-Чика (Техас, США) взорвался прототип космического корабля Starship SN4 компании SpaceX. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Spaceflight. Точные...
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