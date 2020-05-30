Очередной прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе

Источник материала: ОНТ

29 мая во время испытаний в Бока-Чика (Техас, США) взорвался прототип космического корабля Starship SN4 компании SpaceX. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Spaceflight.

Точные причины аварии не называются. Взрыв произошел в 21:49 по минскому времени – спустя минуту после старта огневых испытаний двигателя Raptor. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в ноябре прошлого года, а также в феврале и апреле текущего года.

Космический корабль многоразового использования Starship диаметром 9 метров и длиной 50 метров изготовлен из легированной стали. Заявленная грузоподъемность судна – 150 тонн. Корабль рассчитан на 100 человек и предназначен для полетов на Марс.

Фото: airlive.net

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