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Внимание, водители: каникулы! Еще раз о включенных фарах и системе «поцеловал и поехал»

30.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Факт известный: внедрение новых привычек меняет жизнь. Это развивает силу воли и иногда даже закаляет характер. Поэтому и менять свой обычный уклад жизни порой полезно. Госавтоинспекция призывает приобрести новую привычку – ездить с включенным ближним светом фар. С 25 мая по 5 июня в стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!», приуроченное к окончанию учебного года.

Внимание, водители: каникулы! Еще раз о включенных фарах и системе «поцеловал и поехал»

Об СКМ

Цель акции – профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В этот период инспекторы ГАИ акцентируют внимание родителей и водителей на обеспечении безопасности несовершеннолетних. Пандемия внесла свои коррективы в форму проведения акции, поэтому необходимую информацию о перевозке детей, профилактике их травматизма на дорогах родители получают посредством СМИ и интернет-мессенджеров (Viber, WhatsApp и другие). Еще одной мерой является несение службы сотрудниками ГАИ и РОВД на пешеходных переходах вблизи школ для обеспечения безопасности ребят, которые в утренние часы идут на занятия.

В преддверии летних каникул на улице обычно становится больше ребятни. Порой, заигравшись, они не замечают подстерегающей их опасности. Как отметил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Андрей Цыдик, уже наблюдается рост ДТП с участием несовершеннолетних. По состоянию на 26 мая правоохранители зафиксировали 20 ДТП, в которых пострадало 20 несовершеннолетних, двое погибло. В аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано на 5 аварий и на столько же пострадавших меньше, погиб 1 ребенок. Среди общего числа пострадавших 7 детей являлись пассажирами, пятеро из них перевозились с нарушением ПДД.

Внимание, водители: каникулы! Еще раз о включенных фарах и системе «поцеловал и поехал»

Где подстерегает опасность?

Если проехать по городу в утренние часы, можно убедиться, что школьников на улице стало гораздо меньше: многие проходят обучение дистанционно. Андрей Цыдик отметил, что в целях снижения опасности для ребят около учреждений образования используются искусственные неровности, знаки «Дети (внимание)». Нередко опасные ситуации для школьников создают сами водители. Типичная ситуация: близи школы вдоль дороги находится парковка, на расстоянии от нее – по ходу движения пешеходный переход. Некоторые автомобилисты предпочитают останавливаться перед ним, чтобы высадить ребенка с портфелем и не искать свободное место. Получается, что из-за одного водителя ограничивается обзор для машин, следующих по соседней полосе, чем создается потенциально опасная ситуация. Однако после того как инспекторы начали наблюдать за ситуацией и предпринимать меры, положение исправилось. Отличным решением данной проблемы было бы внедрение системы «Kiss and Ride» (с английского “поцеловал и поехал”). Её суть состоит в выделении полосы для авто, которым не нужно парковаться, а лишь остановиться в обозначенном месте и высадить пассажира, после чего можно продолжить движение в обычном порядке. 

Такая система уже внедрена возле средней школы в Ошмянах.

Внимание, водители: каникулы! Еще раз о включенных фарах и системе «поцеловал и поехал»

Несмотря на то, что утром детей на улице стало значительно меньше, водителям не следует ослаблять внимание, ведь сейчас ребятня много времени проводит вне дома. «Одним из самых частых нарушений, приводящих к ДТП, является внезапное появление ребенка на дороге. Последний такой случай был в Ошмянах 26 мая. Мама вместе с двумя детьми начала выходить из торгового павильона у дороги. Внезапно один из малышей побежал на проезжую часть и угодил под машину. Ребенок был доставлен в больницу. Благо сейчас его жизни ничто не угрожает», – рассказал Андрей Цыдик.

Внимание, водители: каникулы! Еще раз о включенных фарах и системе «поцеловал и поехал»

Особенно внимательными водителям нужно быть не только вблизи пешеходных переходов, но и на дворовой территории, где обзор проезжей части закрывают припаркованные автомобили. Ехать по ней быстро – как играть в рулетку: сложно быть уверенным, что из-за впереди стоящего авто не выбежит девочка за своим мячиком или мальчик, который вдруг решит перебежать дорогу. Словом, рисковать не стоит.

Второй актуальной проблемой является перевозка детей в авто с нарушением правил. Госавтоинспекция ежегодно напоминает водителям о необходимости использования удерживающих устройств и опасности, которая может грозить маленьким пассажирам при игнорировании этого требования. Однако, как свидетельствует статистика, некоторые родители продолжают проявлять беспечность в данном вопросе, думая, что аккуратность при вождении обеспечит безопасность их чада. Но при этом они забывают, что успешность перемещения из пункта А в пункт Б зависит и от других водителей.

С малых лет

Правилами дорожного движения дети отнесены в особую категорию, так как не всегда обучены и адекватно реагируют на складывающуюся обстановку. Задача родителей – подготовить ребенка к самостоятельному безопасному участию в дорожном движении в качестве пешехода. Как отметил Андрей Цыдик, если родители планируют отпускать ребенка в школу одного, то лучше пройти вместе с ним этот маршрут, рассказывая, как безопасно добраться до пункта назначения и где подстерегает опасность. Дети нередко копируют поведение взрослых, в том числе на проезжей части. Поэтому если ваш рассказ о том, как правильно перейти дорогу по пути в школу будет контрастировать с тем, как вы с ребенком перебегали “четырёхполоску” с разделительной зоной пару дней назад, едва ли можно говорить об эффективности разового «экскурса» в мир безопасности.

Внимание, водители: каникулы! Еще раз о включенных фарах и системе «поцеловал и поехал»

Детям-пешеходам надлежит также разъяснить, что при переходе дороги на дворовых территориях их могут закрывать стоящие машины. Средняя высота авто – 150 сантиметров. Такого роста дети 12-14 лет. Младших ребят корпус авто будет полностью закрывать, поэтому их появление на дороге станет для водителя неожиданностью.

Когда ребенок освоит велосипед, необходимо будет также провести беседу и объяснить, что ездить следует с невысокой скоростью, стараться выбирать места с минимальным движением транспортных средств, использовать защитные шлем, налокотники, наколенники и спешиваться на пешеходных переходах.

Привычка соблюдать правила безопасности сформируется уже с малых лет, если родители сами будут подавать пример и использовать в авто детские удерживающие устройства, при следовании общественным транспортом – ожидать его на отдалении и не подходить близко к подъезжающему автобусу, призывать ребенка крепко держаться за поручни и не передвигаться по салону. Большой ошибкой будет убедить его, что пешеходный переход – абсолютно безопасное место, где не нужно смотреть по сторонам, и дожидаться, пока автомобили пропустят пешехода.

Внимание, водители: каникулы! Еще раз о включенных фарах и системе «поцеловал и поехал»

Что скажет ИДН?

Наступление летних каникул отражается на работе не только ГАИ, но и ИДН. Как рассказал старший участковый инспектор ИДН Ленинского РОВД г.Гродно Артем Шинкевич, в этот период наблюдается рост правонарушений среди несовершеннолетних, в частности, среди несовершеннолетних, с которыми ИДН проводится индивидуально-профилактическая работа. Вот почему так важно обеспечить занятость ребят, что и предпринимается в рамках Республиканской межведомственной программы «Забота», которая проходит с 1 мая по 1 октября. Некоторые подростки посещают тренажерный зал, другие – трудоустраиваются при содействии инспекции, БРСМ, учебных заведений.

Наиболее частые нарушения – мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественных местах, кражи. В последнее время участились случаи мелкого хищения из торговых объектов копеечного товара – жвачек, конфет.

Нередко дети и сами становятся объектом преступлений. Увлеченные игрой на улице, они могут оставить без присмотра мобильные телефоны и другие ценные вещи, чем пользуются подростки или нечистые на руку граждане.

Безопасных каникул!

grodno.mvd.gov.by
Фото: grodno.mvd.gov.by и из архива «ГП»

 
Теги: Гродно
 
 
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Факт известный: внедрение новых привычек меняет жизнь. Это развивает силу воли и иногда даже закаляет характер. Поэтому и менять свой обычный уклад жизни порой...
 
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