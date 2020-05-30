Эксперты назвали автомобили, которые дешевеют вдвое через три года после покупки

interfax.by Рейтинг был подготовлен на основе анализа 5 млн сделок по продаже, пишет





Замыкают список Audi A6, которые дешевеют на 53,3%.





53,8% от первоначальной цены за три года теряют BMW 5-й серии и Cadillac CTS.





Ценник на трехлетние Kia K900 - на 54,4% меньше, чем в автосалоне.









На 54,5% дешевеют, согласно анализу экспертов, Cadillac XTS и Lincoln MKZ Hybrid.





Jaguar XF с трехлетним пробегом продается дешевле на 54,8%.





Трехлетние Mercedes E-класса стоят на 55,4%, Lincoln MKZ - на 55,6% меньше, чем отдал за них первый покупатель.





Первенство по падению стоимости принадлежит Acura RLX с показателем в 55,8%.



