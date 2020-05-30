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Эксперты назвали автомобили, которые дешевеют вдвое через три года после покупки

30.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты сервиса iSeeCars составили топ-10 автомобилей, которые теряют более 50% от первоначальной стоимости в первые три года эксплуатации.

 Рейтинг был подготовлен на основе анализа 5 млн сделок по продаже, пишет interfax.by

Замыкают список Audi A6, которые дешевеют на 53,3%.

53,8% от первоначальной цены за три года теряют BMW 5-й серии и Cadillac CTS.

Ценник на трехлетние Kia K900 - на 54,4% меньше, чем в автосалоне.


На 54,5% дешевеют, согласно анализу экспертов, Cadillac XTS и Lincoln MKZ Hybrid.

Jaguar XF с трехлетним пробегом продается дешевле на 54,8%.

Трехлетние Mercedes E-класса стоят на 55,4%, Lincoln MKZ - на 55,6% меньше, чем отдал за них первый покупатель.

Первенство по падению стоимости принадлежит Acura RLX с показателем в 55,8%.
 
 
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Эксперты сервиса iSeeCars составили топ-10 автомобилей, которые теряют более 50% от первоначальной стоимости в первые три года эксплуатации.
 
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