Акция «Не оставляйте детей одних!» прошла в Мирском сельсовете

Источник материала: Полымя

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работники районного отдела МЧС провели пожарно-профилактическую работу с жителями района, проживающими на территории Мирского сельского Совета.





В ходе рейда спасатели довели информацию об обстановке с пожарами и гибелью на них людей на территории области и района, акцентировали внимание на фактах гибели по причине злоупотребления спиртными напитками и курения в постели.

Кроме того, напомнили, какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать, чтобы уберечь себя, своих близких и свой дом от возникновения пожара.

Особое внимание было уделено безопасности детей и недопустимости оставления их без присмотра. Представитель МЧС рассказал об акции «Не оставляйте детей одних!», которая проходит в районе, напомнил о том, как важно, чтобы условия проживания и досуг ребят были безопасными.

Все миряне получили памятки и буклеты противопожарной направленности.

Материал подготовили Елизавета АЙКЯН и Екатерина ЗУЗО, инспектор СПиВО Кореличского РОЧС

Фото Кореличского РОЧС