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В Германии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов
Источник материала: ОНТ
Правоохранители Германии задержали подозреваемого в незаконном ввозе мигрантов из Вьетнама. Осенью 2019 года сеть, предположительно организованная задержанным, отправила в Великобританию грузовик, в котором были найдены умершими 39 человек. Об этом
29-летний мужчина по прозвищу «Лысый герцог» был задержан 27 мая в рамках европейского ордера на арест. Информация о национальности подозреваемого не приводится.
Ранее по подозрению в причастности к гибели вьетнамских мигрантов были задержаны 26 человек. Операцию проводили правоохранители Франции и Бельгии.
39 погибших вьетнамцев были обнаружены в грузовике в графстве Эссекс (Великобритания) в октябре 2019 года.
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Правоохранители Германии задержали подозреваемого в незаконном ввозе мигрантов из Вьетнама. Осенью 2019 года сеть, предположительно организованная задержанным,...
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