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Продавщица присвоила себе забытые клиентом очки в магазине стоимостью свыше 1200 рублей (ВИДЕО)

30.05.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продавщица присвоила себе забытые клиентом очки в магазине стоимостью свыше 1200 рублей (ВИДЕО)

КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ. Минск. 27-летняя жительница столицы забыла свои солнцезащитные очки стоимостью свыше 1200 рублей в примерочной магазина. 20-летняя работница торговли не смогла устоять перед дорогостоящим соблазном.

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А вот 24-летний минчанин забыл в магазине заплатить за солидную оправу. 455 рублей. Милиция подозревает, что парень тайком забрал вещь с витрины и вынес мимо кассы.

Татьяна Обозная, сотрудник ГИОС Центрального РУВД г. Минска: «После этого в другом магазине оптики подозреваемый заказал для похищенной оправы линзы. Задержанный официально нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ. Минск. 27-летняя жительница столицы забыла свои солнцезащитные очки стоимостью свыше 1200 рублей в примерочной магазина. 20-летняя работница...
 
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