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Продавщица присвоила себе забытые клиентом очки в магазине стоимостью свыше 1200 рублей (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ. Минск. 27-летняя жительница столицы забыла свои солнцезащитные очки стоимостью свыше 1200 рублей в примерочной магазина. 20-летняя работница торговли не смогла устоять перед дорогостоящим соблазном.
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А вот 24-летний минчанин забыл в магазине заплатить за солидную оправу. 455 рублей. Милиция подозревает, что парень тайком забрал вещь с витрины и вынес мимо кассы.
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КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ. Минск. 27-летняя жительница столицы забыла свои солнцезащитные очки стоимостью свыше 1200 рублей в примерочной магазина. 20-летняя работница...
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