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«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

30.05.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 мая глава государства подписал распоряжение о поддержке талантливой молодежи. В список вошли 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто удостоился поощрения, расскажет Наталья Федорцова.

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

Наталья Федорцова, корреспондент:
Идея создания фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи родилась в 1996 году. В те непростые времена молодые и перспективные стремились уехать за границу и, чтобы решить эту проблему, страна решила помогать не только словом, но и делом.

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

С тех пор финансовую помощь получили 2,5 тысячи молодых талантов. К их числу в этом году присоединилась выпускница Белорусского государственного университета культуры и искусств Елена Лисная.

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

На профессиональном уровне девушка стала заниматься хореографией 8лет назад у себя на родине, в Гомельском колледже искусств. Говорит, в профессию пришла осознанно, да и преподаватели отмечают: все экзаменационные работы Лена делает не ради оценки в зачетке, а с прицелом на разные конкурсы и фестивали.

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

Михаил Каминский, доцент кафедры хореографии БГУКИ:
Студентка, которая не сидит без танца. У нее постоянно что-то либо в голове, либо уже проект, в котором она участвует, либо с кем-то она договорилась. Все постановки, с которыми она выступает на конкурсах – это ее идеи.

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

Одну из таких идей студентка воплотила в жизнь с помощью двух фонариков и белой стены, которая позволила девушке экспериментировать не только со светом, но и с тенью.

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

Елена Лисная, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
Я пришла, как обычно, позаниматься вечером. Мне Михаил Валерьевич предоставлял зал: после того, как все отзанимаются, я могла приходить. В тот момент я подумала – почему бы не взять фонарик в руку? Ну и понеслось.

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

Это сложно. Это правда сложно, потому что, во-первых, тень – она такая, неуловимая. И мне Михаил Валерьевич всегда говорил, там руку подними выше или опусти чуть-чуть.

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

Номер сделали очень быстро, буквально за две недели. Но, несмотря на скорость, получилось эффектно – задумку оценили и на международном конкурсе современной хореографии в Витебске. Кстати, в ближайшие три года Лена планирует работать по специальности в родной Беларуси.

Люди в материале: Елена Лисная, Михаил Каминский, Наталья Федорцова

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 29 мая глава государства подписал распоряжение о поддержке талантливой молодежи. В список вошли 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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