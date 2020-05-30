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«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 мая глава государства подписал распоряжение о поддержке талантливой молодежи. В список вошли 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Федорцова, корреспондент:
С тех пор финансовую помощь получили 2,5 тысячи молодых талантов. К их числу в этом году присоединилась выпускница Белорусского государственного университета культуры и искусств Елена Лисная.
На профессиональном уровне девушка стала заниматься хореографией 8лет назад у себя на родине, в Гомельском колледже искусств. Говорит, в профессию пришла осознанно, да и преподаватели отмечают: все экзаменационные работы Лена делает не ради оценки в зачетке, а с прицелом на разные конкурсы и фестивали.
Михаил Каминский, доцент кафедры хореографии БГУКИ:
Одну из таких идей студентка воплотила в жизнь с помощью двух фонариков и белой стены, которая позволила девушке экспериментировать не только со светом, но и с тенью.
Елена Лисная, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:
Это сложно. Это правда сложно, потому что, во-первых, тень – она такая, неуловимая. И мне Михаил Валерьевич всегда говорил, там руку подними выше или опусти чуть-чуть.
Номер сделали очень быстро, буквально за две недели. Но, несмотря на скорость, получилось эффектно – задумку оценили и на международном конкурсе современной хореографии в Витебске. Кстати, в ближайшие три года Лена планирует работать по специальности в родной Беларуси.
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Новости Беларуси. 29 мая глава государства подписал распоряжение о поддержке талантливой молодежи. В список вошли 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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