﻿ 11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману». 21.by
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11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману»

30.05.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стартовал 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках первого соревновательного дня состоялись два матча. 

11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману»

«Торпедо-Белаз» на домашнем стадионе обыграл «Смолевичи» со счетом 2:1. А вот «Городея» порадовать своих болельщиков дома не смогла: поражение от «Немана» – 0:2.

11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману»

Сегодня 11-й тур чемпионата продолжится двумя матчами. Бобруйская «Белшина» примет мозырскую «Славию» – игра начнется в 17:00. В 19:00 на столичном стадионе «Динамо» встретятся минское «Динамо» и «Шахтер».

11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману»

Напомним, на данный момент турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, за ним следуют «Торпедо-Белаз» и РЦОР БГУ.

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Новости Беларуси. Стартовал 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках первого соревновательного дня...
 
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