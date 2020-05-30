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Испытания третьего прототипа корабля Starship Илона Маска закончились взрывом

30.05.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испытания третьего прототипа корабля Starship SN4 от SpaceX на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса закончились неудачей. Взрыв произошел во время тестирования метанового двигателя Raptor. Трансляция велась на YouTube-канале LabPadre. Об этом пишет Lenta.ru.


Кадр из трансляции. Источник: LabPadre / YouTube

SpaceX проводил огневые испытания, во время которых произошла утечка топлива. В результате прототип взорвался и упал.

В конце февраля прототип Starship SN1 лопнул на полигоне в Бока-Чика (Техас) во время наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года испытания прототипа корабля Starship Mk1 также закончились неудачей. Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2−3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

 
 
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SpaceX проводил огневые испытания, во время которых произошла утечка топлива.
 
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