С 29 мая посетители музея могут заказать экскурсию «Экспресс-тур по Мирскому замку»





С 29 мая 2020 г. посетители музея могут заказать экскурсию «Экспресс-тур по Мирскому замку», которая начинается во внутреннем замковом дворике (10 минут), а затем продолжается на 3-ем этаже Северного корпуса (10 минут) и в подвальных помещениях: кладовой, винном погребе, помещении для обработки продуктов и Кухонной избе (10 минут). Необычность экскурсии заключается в том, что её проводит не один экскурсовод, а три! Также посетители во время такого тура получат возможность самостоятельно ознакомиться с экспозицией 2-ого этажа Северного корпуса.