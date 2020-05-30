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С 29 мая посетители музея могут заказать экскурсию «Экспресс-тур по Мирскому замку»

31.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 29 мая посетители музея могут заказать экскурсию «Экспресс-тур по Мирскому замку»
С 29 мая 2020 г. посетители музея могут заказать экскурсию «Экспресс-тур по Мирскому замку», которая начинается во внутреннем замковом дворике (10 минут), а затем продолжается на 3-ем этаже Северного корпуса (10 минут) и в подвальных помещениях: кладовой, винном погребе, помещении для обработки продуктов и Кухонной избе (10 минут). Необычность экскурсии заключается в том, что её проводит не один экскурсовод, а три! Также посетители во время такого тура получат возможность самостоятельно ознакомиться с экспозицией 2-ого этажа Северного корпуса.
Продолжительность экскурсии – 30 минут. Группа не более 5 человек.
mirzamak.by
 
 
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С 29 мая 2020 г. посетители музея могут заказать экскурсию «Экспресс-тур по Мирскому замку», которая начинается во внутреннем замковом дворике
 
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