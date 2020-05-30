ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сочинила об изнасиловании, оправдывая 2-дневное отсутствие дома? Подробности нападения на милицию в Столбцах

30.05.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сочинила об изнасиловании, оправдывая 2-дневное отсутствие дома? Подробности нападения на милицию в Столбцах

ВОЙНА НА УЛИЦЕ МИРА. Столбцы. Воскресенье. Около 10 часов утра в дежурную часть РОВД зашла 26-летняя женщина. И заявила, что ей насильно (при помощи шприца) ввели некое наркотическое вещество, изнасиловали и почти два дня удерживали в одной из квартир дома номер шесть по улице Мира.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:    


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Дмитрий Стома, старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями Столбцовского РОВД: «Для проведения осмотра жилища и последующего изъятия и фиксации следов и предметов, имеющих значение для дела, мной и следователем Столбцовского РОСК совершено выбытие. При входе в квартиру в ней находились ранее судимые за тяжкие преступления гражданин, местный житель города Столбцы, а также владелица квартиры».

36-летняя Юлия и ее 45-летний приятель Александр визиту не обрадовались. Есть подозрение, что они находились в состоянии наркотического опьянения. Дуэт устроил форменное безобразие. Досталось и милиционеру, и его мундиру. Соседям показалось, что на улице Мира началась война.

Инна Воловик: «Я была в комнате с ребёнком и услышала крики. Если честно, хотела вызвать милицию, но потом я посмотрела в глазок и увидела, что был мужчина в форме. Что это уже напали на мужчину форме».

Справиться с напором агрессивной парочки милиционеры смогли только после прибытия подкрепления. Александра заковали в наручники. Юлия продолжала сопротивляться в одиночку.

Александр Куракевич, начальник отделения уголовного розыска Столбцовского РОВД: «Вышла в тамбур квартиры и активно в мою сторону начала двигаться с ножом. В связи с чем в последующем была применена физическая сила, на женщину надеты наручники».

Пока Юлия и Александр переселились в изолятор временного содержания. Следователи уже дали правовую оценку их действиям. Возбуждено уголовное дело. А вот с историей об изнасиловании, с которой всё и началось, получился казус. По нашей информации, знакомая Юлии и Александра после годового воздержания от наркотиков сорвалась в их компании. Чтобы оправдать двухдневное отсутствие дома, сочинила для сожителя небылицу. И даже согласилась с его требованием обратиться в милицию.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВОЙНА НА УЛИЦЕ МИРА. Столбцы. Воскресенье. Около 10 часов утра в дежурную часть РОВД зашла 26-летняя женщина. И заявила, что ей насильно (при помощи шприца) ввели некое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комментарий МВД по делу Тихановского: пострадали два милиционера, возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика