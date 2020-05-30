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Сочинила об изнасиловании, оправдывая 2-дневное отсутствие дома? Подробности нападения на милицию в Столбцах
Источник материала: ОНТ
ВОЙНА НА УЛИЦЕ МИРА. Столбцы. Воскресенье. Около 10 часов утра в дежурную часть РОВД зашла 26-летняя женщина. И заявила, что ей насильно (при помощи шприца) ввели некое наркотическое вещество, изнасиловали и почти два дня удерживали в одной из квартир дома номер шесть по улице Мира.
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36-летняя Юлия и ее 45-летний приятель Александр визиту не обрадовались. Есть подозрение, что они находились в состоянии наркотического опьянения. Дуэт устроил форменное безобразие. Досталось и милиционеру, и его мундиру. Соседям показалось, что на улице Мира началась война.
Справиться с напором агрессивной парочки милиционеры смогли только после прибытия подкрепления. Александра заковали в наручники. Юлия продолжала сопротивляться в одиночку.
Пока Юлия и Александр переселились в изолятор временного содержания. Следователи уже дали правовую оценку их действиям. Возбуждено уголовное дело. А вот с историей об изнасиловании, с которой всё и началось, получился казус. По нашей информации, знакомая Юлии и Александра после годового воздержания от наркотиков сорвалась в их компании. Чтобы оправдать двухдневное отсутствие дома, сочинила для сожителя небылицу. И даже согласилась с его требованием обратиться в милицию.
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Сочинила об изнасиловании, оправдывая 2-дневное отсутствие дома? Подробности нападения на милицию в Столбцах
ВОЙНА НА УЛИЦЕ МИРА. Столбцы. Воскресенье. Около 10 часов утра в дежурную часть РОВД зашла 26-летняя женщина. И заявила, что ей насильно (при помощи шприца) ввели некое...
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