Сочинила об изнасиловании, оправдывая 2-дневное отсутствие дома? Подробности нападения на милицию в Столбцах

Источник материала: ОНТ

ВОЙНА НА УЛИЦЕ МИРА. Столбцы. Воскресенье. Около 10 часов утра в дежурную часть РОВД зашла 26-летняя женщина. И заявила, что ей насильно (при помощи шприца) ввели некое наркотическое вещество, изнасиловали и почти два дня удерживали в одной из квартир дома номер шесть по улице Мира.

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Дмитрий Стома, старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями Столбцовского РОВД: «Для проведения осмотра жилища и последующего изъятия и фиксации следов и предметов, имеющих значение для дела, мной и следователем Столбцовского РОСК совершено выбытие. При входе в квартиру в ней находились ранее судимые за тяжкие преступления гражданин, местный житель города Столбцы, а также владелица квартиры».

36-летняя Юлия и ее 45-летний приятель Александр визиту не обрадовались. Есть подозрение, что они находились в состоянии наркотического опьянения. Дуэт устроил форменное безобразие. Досталось и милиционеру, и его мундиру. Соседям показалось, что на улице Мира началась война.

Инна Воловик: «Я была в комнате с ребёнком и услышала крики. Если честно, хотела вызвать милицию, но потом я посмотрела в глазок и увидела, что был мужчина в форме. Что это уже напали на мужчину форме».

Справиться с напором агрессивной парочки милиционеры смогли только после прибытия подкрепления. Александра заковали в наручники. Юлия продолжала сопротивляться в одиночку.

Александр Куракевич, начальник отделения уголовного розыска Столбцовского РОВД: «Вышла в тамбур квартиры и активно в мою сторону начала двигаться с ножом. В связи с чем в последующем была применена физическая сила, на женщину надеты наручники».

Пока Юлия и Александр переселились в изолятор временного содержания. Следователи уже дали правовую оценку их действиям. Возбуждено уголовное дело. А вот с историей об изнасиловании, с которой всё и началось, получился казус. По нашей информации, знакомая Юлии и Александра после годового воздержания от наркотиков сорвалась в их компании. Чтобы оправдать двухдневное отсутствие дома, сочинила для сожителя небылицу. И даже согласилась с его требованием обратиться в милицию.

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