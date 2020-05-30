Источник материала: ОНТ

Томаты – неотъемлемой часть повседневного рациона многих людей. Несмотря на то, что с точки зрения ботаники – это ягода, эти плоды обычно едят и готовят как овощи. Они используются для приготовления многих блюд. Их самый важный компонент, ликопин – мощный антиоксидант, который, как известно, помогает бороться с различными болезнями.

В чем польза и вред томатов, что происходит с организмом, когда вы едите помидоры – читайте в справке ОНТ.

Томаты содержат ликопин – сильный антиоксидант

Если вы попросите кого-нибудь рассказать, в чем польза помидора для здоровья, вероятно, первым делом вспомнят ликопин .

Он обладает антиоксидантными свойствами, также благодаря этому элементу томаты приобретают характерный красный цвет. Считается, что он обладает самой сильной антиоксидантной активностью из всех каротиноидов.

Чем глубже и насыщеннее цвет помидора, тем выше концентрация ликопина.

Помимо борьбы со свободными радикалами, ликопин помогает снизить уровень плохого холестерина, укрепляет иммунитет, препятствует образованию сгустков крови, снижает риск инсульта.

Наибольшее количество ликопина содержится в переработанных томатах (консервированных. Томатном соке, пасте, соусе). При этом с кетучпом нужно быть осторожными, поскольку там еще содержится сахар, который не очень полезен для организма.





Томаты помогают предотвратить болезни сердца

Исследование среди мужчин среднего возраста показало, что низкий уровень ликопина и бета-каротина в крови у них был связан с повышенным риском сердечных приступов и инсультов.

Кроме того, доказано, что добавление в рацион ликопина помогало снизить уровень плохого холестерина.

Клинические исследования томатных продуктов показали, что они оказывают защитное действие на внутренний слой кровеносных сосудов. Это происходит благодаря тому, что помидоры – богатый источник ликопина, бета-каротина, калия, витамина С, флавоноидов и витамина Е, которые могут защищать клетки сосудов от окисления, вызывающего образование бляшек в артериях.



Томаты полезны для профилактики рака

В ходе различных исследований эксперты выявили связь между употреблением томатов и снижением случаев заболевания раком простаты, легких и желудка.

Исследование , проведенное на женщинах, показало, что высокие концентрации каротиноидов, содержащихся в большом количестве в томатах, помогают защитить от рака молочной железы.

Помогают бороться с воспалением

Кверцетин и кемпферол – два основных соединения, найденные в флавоноидах, которые описаны как суперантиоксиданты, содержатся в очень большом количестве в кожуре томатов. Эти два флавоноида способны противодействовать воспалению.

Улучшают здоровье глаз

Низкий уровень витамина А означает, что вашим глазам трудно распознавать свет и отправлять визуальную информацию в ваш мозг.

Организм должен получать от 700 до 900 мкг витамина А каждый день (в зависимости от пола человека). Всего одна чашка нарезанных томатов даст примерно 50% от дневной нормы этого витамина у мужчин, и 64% – у женщин.

При это витамин А – это не единственный полезный элемент томатов. Так, помидоры содержат ликопин и лютеин, которые предотвращают возрастные повреждения сетчакти.



Помидоры полезны для здоровья кожи

Продукты на основе томатов, богатые ликопином и другими растительными соединениями, могут защитить от солнечных ожогов.

Согласно одному из исследований на эту тему, люди, которые принимали 1,3 унции (40 граммов) томатной пасты (обеспечивающей 16 мг ликопина) с оливковым маслом каждый день в течение 10 недель, имели на 40% меньше солнечных ожогов.

Кроме того, помидоры, как уже упоминалось выше – это отличный источник витамина С. Помимо повышения иммунитета, этот витамин помогает стимулировать выработку коллагена, которые отвечает за упругость и эластичность кожи.

Увеличите потребление фолиевой кислоты

Фолиевая кислота полезна не только для беременных женщин, но также помогает бороться с усталостью. Она содержится в томатах.

Ученые отмечают , что, когда люди получают более высокие концентрации фолиевой кислоты с едой, у них отмечаются очень низкие показатели продолжительной депрессии в течение жизни.

При этом, хотя у томатов много преимуществ, их употребление, особенно в чрезмерном количестве, может вызвать некоторые проблемы.





Побочные эффекты томатов

Помидоры содержат яблочную кислоту и лимонную кислоту, и слишком большое их потребление может нанести вред желудку, вызвать кислотный рефлюкс.

Если есть слишком много помидоров (нормальная порция томатов – один средний плод или семь черри), то это может вызвать другие желудочно-кишечные проблемы, такие как синдром раздраженного кишечника. У некоторых людей употребление томатов вызывает такие побочные эффекты, как вздутие живота и диарею.

Вред помидоров, который связан со слишком большим их потреблением, заключается в том, что этот продукт в чрезмерно количестве может привести к появлению камней в почках. Это связано с тем, что плод богат кальцием и оксалатами, которые в избытке трудно удалить из организма, они начинают откладываться в нем, вызывая образование камней в почках.

Кроме того, томаты могут вызвать аллергию. Хотя аллергия на помидоры встречается редко, люди, страдающие аллергией на пыльцу травы, чаще подвержены такой же реакции организма на помидоры. Могут появиться зуд во рту, в горле, либо же отек рта или горла.

Безопасно съедать порцию томатов каждый день, они низкокалорийны и содержат много воды. Что касается ликопина, содержащегося в томатах, то в чрезмерном количестве он не приносит пользу. Эксперты рекомендуют 22 мг ликопина в день, к примеру, в двух столовых ложках томатного пюре содержится 27 мг.

Фото: pixabay

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