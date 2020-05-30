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Бабарико: Мы ожидали провокации, но не ожидали, что будут на столь ранней стадии и столь циничны
Источник материала: Tut.by
Виктор Бабарико заявил, что изначально был готов к провокациям, но не ожидал, что они начнутся на столь ранней стадии избирательной кампании.
— Мы изначально понимали, что они могут быть. Мы не ожидали, что эти провокации будут на столь ранней стадии и столь циничны (Бабарико, вероятно, имеет в виду
На вопрос беспокоится ли он за свою жизнь, экс-банкир ответил, что безусловно да.
— Еще больше я беспокоюсь за жизнь своих близких. Но, вы знаете, я все-таки верю, что как когда-то раньше говорили: ну людей же есть перестали. Так что, мне кажется, в рамках действующей избирательной кампании в начале 21 века угрозы моей жизни не существует, так же, как и угрозы жизни моих близких, — заявил Бабарико.
Экс-банкир также отметил, что пока все материалы в сети говорят о том, что в Гродно против Тихановского была совершена провокация, и его задержание незаконно.
— Я категорически против любых провокаций, я категорически против любых противозаконных действий относительно не только претендентов в кандидаты в президенты, но и любых граждан. Поэтому, если это задержание незаконно, а пока, во всяком случае те материалы, которые выложены, я не знаю, я там не был, сложно давать юридическую оценку, но то, что мы видим, говорит о том, что это была провокация, а значит задержание Тихановского незаконно. Значит, я к этому отношусь отрицательно, — заявил Бабарико.
Он также отметил, что милиция должна обеспечивать безопасность граждан.
— Я им сильно благодарен, когда они выполняют свою функцию. К такой милиции я отношусь с большим уважением… Но если люди забывают о том, что они являются теми, кто должен защищать народ, а не выполнять приказы, которые направлены против этого народа, — тогда это не милиция. И они как минимум не имеют офицерской чести.
Комментируя слова Александра Лукашенко, Бабарико сказал, что не приемлет оскорблений.
— В принципе не приемлю тональность оскорблений и угроз. Оскорбления и угрозы обусловлены страхом того, кто оскорбляет, либо недостаточным воспитанием, либо небольшим уровнем социальной ответственности. Поэтому отношусь [к угрозам] категорически отрицательно, — заявил экс-банкир.
30 мая претендент в кандидаты на пост президента Валерий Цепкало с супругой Вероникой также поддержали Тихановских: приехали на пикет Светланы и
— Мы считаем, что у нас в Беларуси не должно быть ни правых, ни левых, ни красных, ни белых. Есть белорусский народ. И этот белорусский народ должен иметь право выбирать. И если его лишают права выбирать, нам представляется это неправильным. Мы поддерживаем всех кандидатов на президентских выборах. И считаю, что самое главное, чтобы было как на рынке — много вариантов, есть выбор, и у белорусов тоже должен быть выбор. Поэтому мы поддерживаем ваше стремление, что вы ставите здесь подписи, — объяснил Цепкало.
Напомним, 29 мая Александра Лукашенко, посещая МТЗ,
Виктору Бабарико президент предложил задуматься, где он будет работать после выборов.
Валерию Цепкало Лукашенко предложил вспомнить, «почему его президент уволил». Напомним, в 2017 году президент Беларуси подписал
Блогера Сергея Тихановского, который возглавил инициативную группу по сбору подписей своей жены Светланы Тихановской, Лукашенко назвал «шелудивым» и сказал, что знает, на чьих машинах он ездит и какое у него гражданство.
Позже все, упомянутые президентом,
Вечером 29 мая в Гродно на пикете задержали Сергея Тихановского и его соратников — всего более 10 человек. Днем 30 мая из официального сообщения МВД стало известно, что якобы пострадали два милиционера,
Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет
— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, —
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Виктор Бабарико прокомментировал задержание Сергея Тихановского на пикете в Гродно, высказался о провокациях и действиях милиции.
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