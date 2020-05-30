Бабарико: Мы ожидали провокации, но не ожидали, что будут на столь ранней стадии и столь циничны

Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико заявил, что изначально был готов к провокациям, но не ожидал, что они начнутся на столь ранней стадии избирательной кампании.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы изначально понимали, что они могут быть. Мы не ожидали, что эти провокации будут на столь ранней стадии и столь циничны (Бабарико, вероятно, имеет в виду ситуацию в Гродно на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. — Прим.TUT.BY), поэтому я как раз и говорил, что мы сразу же будем реагировать. Мы в понедельник направляем официальное обращение в ЦИК, где изложим все факты, которые с нашей стороны кажутся нарушением Избирательного кодекса, — заявил Бабарико во время стрима на своем Youtube-канале .

На вопрос беспокоится ли он за свою жизнь, экс-банкир ответил, что безусловно да.

— Еще больше я беспокоюсь за жизнь своих близких. Но, вы знаете, я все-таки верю, что как когда-то раньше говорили: ну людей же есть перестали. Так что, мне кажется, в рамках действующей избирательной кампании в начале 21 века угрозы моей жизни не существует, так же, как и угрозы жизни моих близких, — заявил Бабарико.

Экс-банкир также отметил, что пока все материалы в сети говорят о том, что в Гродно против Тихановского была совершена провокация, и его задержание незаконно.

— Я категорически против любых провокаций, я категорически против любых противозаконных действий относительно не только претендентов в кандидаты в президенты, но и любых граждан. Поэтому, если это задержание незаконно, а пока, во всяком случае те материалы, которые выложены, я не знаю, я там не был, сложно давать юридическую оценку, но то, что мы видим, говорит о том, что это была провокация, а значит задержание Тихановского незаконно. Значит, я к этому отношусь отрицательно, — заявил Бабарико.

Он также отметил, что милиция должна обеспечивать безопасность граждан.

— Я им сильно благодарен, когда они выполняют свою функцию. К такой милиции я отношусь с большим уважением… Но если люди забывают о том, что они являются теми, кто должен защищать народ, а не выполнять приказы, которые направлены против этого народа, — тогда это не милиция. И они как минимум не имеют офицерской чести.

Комментируя слова Александра Лукашенко, Бабарико сказал, что не приемлет оскорблений.

— В принципе не приемлю тональность оскорблений и угроз. Оскорбления и угрозы обусловлены страхом того, кто оскорбляет, либо недостаточным воспитанием, либо небольшим уровнем социальной ответственности. Поэтому отношусь [к угрозам] категорически отрицательно, — заявил экс-банкир.

30 мая претендент в кандидаты на пост президента Валерий Цепкало с супругой Вероникой также поддержали Тихановских: приехали на пикет Светланы и поставили подписи за выдвижение ее кандидатом в президенты.

— Мы считаем, что у нас в Беларуси не должно быть ни правых, ни левых, ни красных, ни белых. Есть белорусский народ. И этот белорусский народ должен иметь право выбирать. И если его лишают права выбирать, нам представляется это неправильным. Мы поддерживаем всех кандидатов на президентских выборах. И считаю, что самое главное, чтобы было как на рынке — много вариантов, есть выбор, и у белорусов тоже должен быть выбор. Поэтому мы поддерживаем ваше стремление, что вы ставите здесь подписи, — объяснил Цепкало.

Напомним, 29 мая Александра Лукашенко, посещая МТЗ, допустил ряд эмоциональных высказываний в адрес претендентов на пост президента и их соратников.

Виктору Бабарико президент предложил задуматься, где он будет работать после выборов.

Валерию Цепкало Лукашенко предложил вспомнить, «почему его президент уволил». Напомним, в 2017 году президент Беларуси подписал указ об освобождении Валерия Цепкало от должности директора Парка высоких технологий.

Блогера Сергея Тихановского, который возглавил инициативную группу по сбору подписей своей жены Светланы Тихановской, Лукашенко назвал «шелудивым» и сказал, что знает, на чьих машинах он ездит и какое у него гражданство.

Позже все, упомянутые президентом, ответили на его слова .

Вечером 29 мая в Гродно на пикете задержали Сергея Тихановского и его соратников — всего более 10 человек. Днем 30 мая из официального сообщения МВД стало известно, что якобы пострадали два милиционера, возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет об инциденте в Могилеве 5 мая, когда к микроавтобусу команды «Страны для жизни» горожане не подпустили силовиков. Однако тогда никакого физического контакта между сотрудниками милиции и местными жителями не было.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко .