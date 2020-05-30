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Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме

30.05.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хотелось бы обратиться сразу к нескольким группам читателей через прессу, так как случай запечатлённый на фото к сожалению не единичный для Бреста.

Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме

Дорогие водители, сейчас начались школьные каникулы и, к сожалению, ввиду общей эпидситуации в мире, многие дети не поехали в лагеря, а оказались "на самовыгуле". Результаты можно видеть на фото. Передвигаясь в городской черте и вблизи населенных пунктов будьте предельно внимательны и осторожны.

Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме

Девочку на втором фото при повороте вы увидите (если увидите) в последний момент. Для грузовика она вообще находится в мертвой зоне.

Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме


Уважаемые родители, если вы решили отпустить несовершеннолетних детей играть без присмотра на проезжей части - обозначьте место для игр и оборудуйте его. Запросите установку знаков "жилая зона" у ответственных лиц, выкосите газоны в зонах поворота, обеспечите детей световозвращателями, проинструктируйте их о недопустимости нахождения в слепых зонах крупногабаритной техники.

Милая администрация и прочие облегченные властью (и ответственностью) лица, пожалуйста, если у вас не хватило сил покосить бурьян в прошлый субботник - сделайте это сейчас, проверьте обеспеченность жилых зон площадками для детей, пересмотрите планы застройки пустырей объектами недвижимости в сторону увеличения зон отдыха для жителей, установите в жилой зоне соответствующие знаки ограничения, проведите с людьми нарушающими ПДД и рискующими жизнями детей разъяснительную работу.

Спасибо всем прочитавшим (и репостнувшим) этот текст.

Ps: бурьян на данном перекрестке покошу на выходных сам, но на весь город меня не хватит, я не супергерой.

Продолжается СКМ "Внимание-дети!". Уважаемые взрослые, перед тем как перейти дорогу, не забывайте взять ребенка за руку. Давайте вместе беречь наше будущее.

Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме

Выходные дни. Учитывая этот факт, на дорогах области –увеличение участников дорожного движения. Всех водителей ГАИ призывает быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать необходимую дистанцию до впереди идущего транспортного средства, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений.
По всей области будут работать рейдовые группы, нацеленные на пресечение управления транспортных средств в состоянии опьянения. Сотрудники ГАИ еще раз подчеркивают, что алкоголь и руль не совместимы.

Также от водителей и пешеходов требуются осторожность и внимательность при приближении к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым. Соблюдайте ПДД и будьте взаимовежливы.
Во время поездки не забывайте о мерах безопасности: ремень безопасности, наличие мотошлема. Напоминаем о необходимости быть пристегнутыми абсолютно всех, кто находится в салоне автомобиля, а в случае перевозки пассажиров на мотоцикле или скутере, у них также, как и у водителя должны быть мотошлемы.

Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме


Взрослым нужно позаботится о безопасной перевозке детей. Напоминаем, что ребенок в возрасте до 12 лет должен перевозиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту, а также пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение данного правила, предусмотрена административная ответственность –предупреждение или штраф в размере до четырех базовых величин.

Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме

Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме

Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме
Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме

Мнение водителя о "самовыгуле" детей на улицах и дорогах города. И мнение ГАИ по этой теме

 
Теги: Брест
 
 
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  Хотелось бы обратиться сразу к нескольким группам читателей через прессу, так как случай запечатлённый на фото к сожалению не единичный для Бреста. Дорогие...
 
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