Источник материала: Виртуальный Брест

Хотелось бы обратиться сразу к нескольким группам читателей через прессу, так как случай запечатлённый на фото к сожалению не единичный для Бреста.





Дорогие водители, сейчас начались школьные каникулы и, к сожалению, ввиду общей эпидситуации в мире, многие дети не поехали в лагеря, а оказались "на самовыгуле". Результаты можно видеть на фото. Передвигаясь в городской черте и вблизи населенных пунктов будьте предельно внимательны и осторожны.





Девочку на втором фото при повороте вы увидите (если увидите) в последний момент. Для грузовика она вообще находится в мертвой зоне.







Уважаемые родители, если вы решили отпустить несовершеннолетних детей играть без присмотра на проезжей части - обозначьте место для игр и оборудуйте его. Запросите установку знаков "жилая зона" у ответственных лиц, выкосите газоны в зонах поворота, обеспечите детей световозвращателями, проинструктируйте их о недопустимости нахождения в слепых зонах крупногабаритной техники.



Милая администрация и прочие облегченные властью (и ответственностью) лица, пожалуйста, если у вас не хватило сил покосить бурьян в прошлый субботник - сделайте это сейчас, проверьте обеспеченность жилых зон площадками для детей, пересмотрите планы застройки пустырей объектами недвижимости в сторону увеличения зон отдыха для жителей, установите в жилой зоне соответствующие знаки ограничения, проведите с людьми нарушающими ПДД и рискующими жизнями детей разъяснительную работу.



Спасибо всем прочитавшим (и репостнувшим) этот текст.



Ps: бурьян на данном перекрестке покошу на выходных сам, но на весь город меня не хватит, я не супергерой.

Продолжается СКМ "Внимание-дети!". Уважаемые взрослые, перед тем как перейти дорогу, не забывайте взять ребенка за руку. Давайте вместе беречь наше будущее.





Выходные дни. Учитывая этот факт, на дорогах области –увеличение участников дорожного движения. Всех водителей ГАИ призывает быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать необходимую дистанцию до впереди идущего транспортного средства, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений.

По всей области будут работать рейдовые группы, нацеленные на пресечение управления транспортных средств в состоянии опьянения. Сотрудники ГАИ еще раз подчеркивают, что алкоголь и руль не совместимы.



Также от водителей и пешеходов требуются осторожность и внимательность при приближении к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым. Соблюдайте ПДД и будьте взаимовежливы.

Во время поездки не забывайте о мерах безопасности: ремень безопасности, наличие мотошлема. Напоминаем о необходимости быть пристегнутыми абсолютно всех, кто находится в салоне автомобиля, а в случае перевозки пассажиров на мотоцикле или скутере, у них также, как и у водителя должны быть мотошлемы.







Взрослым нужно позаботится о безопасной перевозке детей. Напоминаем, что ребенок в возрасте до 12 лет должен перевозиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту, а также пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение данного правила, предусмотрена административная ответственность –предупреждение или штраф в размере до четырех базовых величин.