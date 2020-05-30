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Платную стоянку отдают под склад Рено-Лада, жители недовольны

30.05.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У жителей города Бреста микрорайон Восток отбирают платную государственную стоянку и отдают под склад Рено Лада. Люди пытаются отстоять стоянку, но все обращения идут по кругу.

Платную стоянку отдают под склад Рено-Лада, жители недовольны

Наша инициативная группа писала в различные инстанции, звонила на горячие линии местных органов власти, ходили на личный прием. Но все идет по кругу. Все жалобы на директора СК «Строитель» приходят ему же. Это очень смешно. Ни один чиновник не обратил или специально проигнорировал внимание на нарушение целевого использования ночной парковки. Мы им всем прислали документы это подтверждающие (у вас в приложении). Машины Рено-Лада стоят даже на зеленой зоне стадиона, предназначенной для игры в городки!

Платную стоянку отдают под склад Рено-Лада, жители недовольны

Получается, что такое очевидное грубое нарушение всеми игнорируется, людей увольняют с парковки, а нас вытесняет Рено Лада, чьи машины даже на зеленой зоне стадиона. В итоге в нашем районе дня нас нет места! Все занято складами Рено-Лада ООО «КВИЛОН»Наши чиновники не защищают людские интересы….

Платную стоянку отдают под склад Рено-Лада, жители недовольны

Все это грустно.

 
Теги: Брест
 
 
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  У жителей города Бреста микрорайон Восток отбирают платную государственную стоянку и отдают под склад Рено Лада. Люди пытаются отстоять стоянку, но все...
 
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