«Неман» обыграл «Городею» в 11 туре чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Гродненский «Неман» одержал вторую подряд победу в чемпионате Беларуси. В 11-м туре в гостях обыграна «Городея» – 2:0.

Во втором тайме прямую красную карточку за фол последней надежды получил голкипер гродненцев Дмитрий Дударь. «Городея» перехватила инициативу, много атаковала, но «Неман» оказался удачливее. Гегам Кадимян реализовал пенальти, забив свой седьмой гол в чемпионате. А точку в матче поставил Максим Яблонский. Благодаря этой победе «Неман» поднялся на восьмое место в чемпионате.

«Торпедо-БелАЗ» занимает вторую позицию после победы над «Смолевичами». Команда набрала 21 очко. Очередной гол на свой счёт записал бразилец Габриэль Рамос.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram