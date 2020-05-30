Валерий Цепкало рассказал, почему его уволил Лукашенко и поставил подпись за Светлану Тихановскую









"Полесская весна" . Он назвал задержание блогера Тихановского «неправильным», хотя и сказал, что не смотрел видео. «Как это можно оценить? Мужчина собирает подписи за выдвижение кандидатом в президенты своей жены в соответствии с Конституцией ... Это вопиющий факт », - цитирует Цепкало





К замечаниям присутствующих, что Лукашенко «напророчил» инцидент за четыре часа до того, как он случился, Цапкало добавил. «Он и меня в той речи припомнил, а потом гадкий вброс против меня появился».





По словам потенциального кандидата, Лукашенко уволил его за противодействие аресту бизнесменов.





«Я выступил сначала, когда посадили Прокопеню, а затем - когда семь человек из IBА посадили.





Я считаю, что бизнесменов, даже если они в чем-то ошибаются, не следует сажать. Вообще, людей не должны сажать за экономические вещи. Они здесь. У них есть активы здесь. Если это бизнес, он не убежит. Ну, пришли к нему и сказали, что вы не доплатили там. Ну, доплатили. Ну, заплатил какой-то там штраф ... А что это за способ -- сразу за шкирку и в тюрьу! Я высказался против этого.





У меня был конфликт с Генеральным прокурором, со Следственным комитетом. Я сказал, что это неправильно, что это не цивилизованно, что нам нужно стать нормальной страной в этом отношении. И это все. Это было опубликовано в газете «Беларусь сегодня», вы можете увидеть мое интервью, где я высказался против этого.





В итоге сначала меня уволили, а затем и главного редактора газеты «Беларусь сегодня», - сказал Цепкало.







