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Валерий Цепкало рассказал, почему его уволил Лукашенко и поставил подпись за Светлану Тихановскую

30.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пикете в Светлогорске потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало рассказал о том, что думает по поводу задержания Сергея Тихановского, обвинениях главы государства, а также подписался за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской.



Он назвал задержание блогера Тихановского «неправильным», хотя и сказал, что не смотрел видео. «Как это можно оценить? Мужчина собирает подписи за выдвижение кандидатом в президенты своей жены в соответствии с Конституцией ... Это вопиющий факт », - цитирует Цепкало "Полесская весна".

К замечаниям присутствующих, что Лукашенко «напророчил» инцидент за четыре часа до того, как он случился, Цапкало добавил. «Он и меня в той речи припомнил, а потом гадкий вброс против меня появился».

По словам потенциального кандидата, Лукашенко уволил его за противодействие аресту бизнесменов.

«Я выступил сначала, когда посадили Прокопеню, а затем - когда семь человек из IBА посадили.

Я считаю, что бизнесменов, даже если они в чем-то ошибаются, не следует сажать. Вообще, людей не должны сажать за экономические вещи. Они здесь. У них есть активы здесь. Если это бизнес, он не убежит. Ну, пришли к нему и сказали, что вы не доплатили там. Ну, доплатили. Ну, заплатил какой-то там штраф ... А что это за способ -- сразу за шкирку и в тюрьу! Я высказался против этого.

У меня был конфликт с Генеральным прокурором, со Следственным комитетом. Я сказал, что это неправильно, что это не цивилизованно, что нам нужно стать нормальной страной в этом отношении. И это все. Это было опубликовано в газете «Беларусь сегодня», вы можете увидеть мое интервью, где я высказался против этого.

В итоге сначала меня уволили, а затем и главного редактора газеты «Беларусь сегодня», - сказал Цепкало.
 
 
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На пикете в Светлогорске потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало рассказал о том, что думает по поводу задержания Сергея Тихановского, обвинениях...
 
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