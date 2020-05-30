Абитуриенты 2020 смогут получить медицинскую справку онлайн

Источник материала: ОНТ

Справки, регистрация на централизованное тестирование и подготовка к письменным испытаниям – всё удаленно и в режиме онлайн. Вступительная кампания 2020 проходит с изменениями, но не в ущерб абитуриентам.

Регистрация завершится 1 июня, все документы можно подать в электронной форме, дистанционно можно оформить и медицинскую справку. Конечно, если сведений о прохождении врачей за последний год будет достаточно. Дни открытых дверей в университетах в этом году проходили удаленно, третий этап репетиционного тестирования тоже перенесли в онлайн. Кроме того, подготовку через вебинары будущим студентам предлагали различные ВУЗы.

Напомним, сроки ЦТ сместили на более позднее время. Первое испытание по белорусскому языку пройдет 25 июня.

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