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В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб

30.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб

При опрокидывании BMW X5 в Солигорске погиб водитель, сообщает группа «Солигорские автолюбители» во Вконтакте.

По предварительной информации, водитель двигался по ул. Ленинского Комсомола в направлении от вокзала к стадиону. При заезде на кольцо автомобиль занесло на мокром асфальте, передним колесом он зацепил бордюр и перевернулся.

От полученных травм водитель 1983, уроженец Слуцкого района, скончался на месте.

В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб

В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб

В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб

В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб

В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб

В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб

В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб


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По предварительной информации, водитель двигался по ул. Ленинского Комсомола в направлении от вокзала к стадиону. При заезде на кольцо автомобиль занесло на...
 
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