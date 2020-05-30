В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб

Источник материала: Слуцк Город





При опрокидывании BMW X5 в Солигорске погиб водитель, сообщает группа «Солигорские автолюбители» во Вконтакте.

По предварительной информации, водитель двигался по ул. Ленинского Комсомола в направлении от вокзала к стадиону. При заезде на кольцо автомобиль занесло на мокром асфальте, передним колесом он зацепил бордюр и перевернулся.

От полученных травм водитель 1983, уроженец Слуцкого района, скончался на месте.































Slutsk-Gorod.by