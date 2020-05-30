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Нам бы так.... Футболисты "Барановичей" забили 13 мячей в ворота "Чайки"

30.05.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Один из фаворитов группы А второй лиги футбольного чемпионата Беларуси "Барановичи" забил 13 мячей в ворота зельвенской "Чайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нам бы так.... Футболисты "Барановичей" забили 13 мячей в ворота "Чайки"

Играя на своем поле, "Барановичи" уже в первом тайме шесть раз поразили ворота гостей, а после перерыва довели дело до полного разгрома - 13:0. Пять мячей в этой встрече забил Дмитрий Хлебосолов, хет-трик на счету Кирилла Шрейтора.

Результаты других игр: "Динамо-1960" (Брест) - БГУ (Минск) - 3:0, "Островец" - "Стэнлес" (Пинск) - 1:1, "Ивацевичи" - "Кронон" (Столбцы) - 1:1, "Мелиоратор" (Житковичи) - "Молодечно" - 1:1. Лидирует "Мелиоратор", набравший в шести турах 16 очков, на три балла меньше у "Островца".

Лидер группы В петриковский "Шахтер" одержал шестую викторию в шести матчах, разгромив в домашнем поединке гостей из "Жлобина" - 12:0. Половину мячей забили Алексей Ходневич и Игорь Казаков, в активе которых по три гола.

Также сегодня в этой группе состоялись еще три матча: "Осиповичи" - "Горки" - 1:3, "СМИ-Автотранс" (Смолевичи) - "Виктория" (Марьина Горка) - 1:1, "Энергетик-БГАТУ" (Минск) - "Бумпром" (Гомель) - 1:1. Позже завершится поединок в Могилеве, в котором местный "Днепр" принимает "Полоцк-2019".

После шести проведенных матчей у "Шахтера" 18 очков, вторым идет "Днепр", у которого 12 баллов после четырех встреч.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Один из фаворитов группы А второй лиги футбольного чемпионата Беларуси "Барановичи" забил 13 мячей в ворота зельвенской "Чайки", сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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