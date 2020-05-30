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Белмедпрепараты получили нового генерального директора
Источник материала: Партизан
Им стал Сергей Беляев, ранее руководивший Национальной антидопинговой лабораторией.
На представлении нового руководителя на предприятии министр здравоохранения страны Владимир Караник обозначил задачи, которые ему предстоит решать: внедрение новых наукоемких технологий в производство и увеличение экспорта лекарственных средств.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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Им стал Сергей Беляев, ранее руководивший Национальной антидопинговой лабораторией.
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