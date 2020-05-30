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Белмедпрепараты получили нового генерального директора

30.05.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Им стал Сергей Беляев, ранее руководивший Национальной антидопинговой лабораторией.

На представлении нового руководителя на предприятии министр здравоохранения страны Владимир Караник обозначил задачи, которые ему предстоит решать: внедрение новых наукоемких технологий в производство и увеличение экспорта лекарственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
 
 
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Им стал Сергей Беляев, ранее руководивший Национальной антидопинговой лабораторией.
 
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