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«Наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра». Выращиваем маш дома
Источник материала: СТВ
Маш – кладезь микроэлементов. Эти бобовые можно найти на прилавках магазинов, но они почти не известны широким массам. А ведь по своим свойствам этот продукт является очень полезным: содержит много калия, магния, кальция и железа.
Также блюда из маша очень сытные. Как вырастить маш, рассказали в программе
Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
После того, как бобы увеличились в 3-4 раза, помещаем их в контейнер. После того, как вы поместили семена в кувшин и залили водой, несколько раз необходимо промыть и поставить на проращивание.
Считается, что наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра.
Проростки маша можно употреблять как самостоятельный продукт, добавлять его к салатам, супам и выкладывать на бутерброды. Приятного аппетита!
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Маш – кладезь микроэлементов. Эти бобовые можно найти на прилавках магазинов, но они почти не известны широким массам. А ведь по своим свойствам этот продукт...
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