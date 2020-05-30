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«Наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра». Выращиваем маш дома

30.05.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Маш – кладезь микроэлементов. Эти бобовые можно найти на прилавках магазинов, но они почти не известны широким массам. А ведь по своим свойствам этот продукт является очень полезным: содержит много калия, магния, кальция и железа.

«Наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра». Выращиваем маш дома

Также блюда из маша очень сытные. Как вырастить маш, рассказали в программе «Плюс-минус»

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Зелёные бобы можно употреблять, как самостоятельный продукт. Но азиатские страны любят их есть в качестве проростков, поскольку известно, что семечко во время прорастания высвобождает в два раза больше полезных веществ для нашего организма. Для того, чтобы получить полноценные проростки, необходимо взять 100 граммов семян, подходящий контейнер или ёмкость для проращивания, и воду.

После того, как вы взяли семена, необходимо их залить водой и поставить на замачивание на 6-10 часов.

«Наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра». Выращиваем маш дома

После того, как бобы увеличились в 3-4 раза, помещаем их в контейнер. После того, как вы поместили семена в кувшин и залили водой, несколько раз необходимо промыть и поставить на проращивание.

«Наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра». Выращиваем маш дома

И где-то через сутки у вас будет готов полноценный продукт к употреблению.

Считается, что наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра.

«Наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра». Выращиваем маш дома

Проростки маша можно употреблять как самостоятельный продукт, добавлять его к салатам, супам и выкладывать на бутерброды. Приятного аппетита!

Люди в материале: Анна Пашкевич

 
 
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Маш – кладезь микроэлементов. Эти бобовые можно найти на прилавках магазинов, но они почти не известны широким массам. А ведь по своим свойствам этот продукт...
 
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