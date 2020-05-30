|
На странице ФК "Белшина" появился пост в поддержку Тихановского. А потом испугались
Источник материала: Партизан
Администрация футбольного клуба "Белшина" сообщила, что информация, опубликованная в истории официального аккаунта социальной сети Instagram в отношении одного из кандидатов в президенты, не является официальной позицией клуба, а является отдельным, частным мнением одного из администраторов страницы.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ранее в инстаграме "Белшины" был опубликован пост в поддержку задержанного а Гродно белорусского блогера Сергея Тихановского.
Тихановского задержал ОМОН в Гродно во время пикета по сбору подписей. Супруга Тихановского Светлана планирует баллотироваться на пост президента Беларуси.
Сергей Тихановский — автор канала "Страна для жизни", у которого 212 тысяч подписчиков на YouTube.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация футбольного клуба "Белшина" сообщила, что информация, опубликованная в истории официального аккаунта социальной сети Instagram в отношении одного из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)