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На странице ФК "Белшина" появился пост в поддержку Тихановского. А потом испугались

30.05.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрация футбольного клуба "Белшина" сообщила, что информация, опубликованная в истории официального аккаунта социальной сети Instagram в отношении одного из кандидатов в президенты, не является официальной позицией клуба, а является отдельным, частным мнением одного из администраторов страницы.





Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее в инстаграме "Белшины" был опубликован пост в поддержку задержанного а Гродно белорусского блогера Сергея Тихановского.

Тихановского задержал ОМОН в Гродно во время пикета по сбору подписей. Супруга Тихановского Светлана планирует баллотироваться на пост президента Беларуси.

Сергей Тихановский — автор канала "Страна для жизни", у которого 212 тысяч подписчиков на YouTube.
 
Теги: Гродно
 
 
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Администрация футбольного клуба "Белшина" сообщила, что информация, опубликованная в истории официального аккаунта социальной сети Instagram в отношении одного из...
 
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