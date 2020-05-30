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«Водителям – жёлтый». Как выбрать солнцезащитные очки по цвету и маркировке линз

30.05.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как выбрать солнцезащитные очки, рассказали в программе «Плюс-минус»

«Водителям – жёлтый». Как выбрать солнцезащитные очки по цвету и маркировке линз

Нелля Деркульская, врач-офтальмолог:
Человек должен отнестись к подбору очков с точки зрения собственного комфорта. Есть специальная маркировка, которая соответствует евростандартам. На заушнике оправы две буквы: СE английские и рядом с ними стоят цифры от 0 до 4. 0 или 1 – это линза, которую человек может использовать в городе даже в пасмурную погоду. Фильтр, который соответствует 2 и 3 – для людей, которые уедут на моря. 4 – это уже самый сильный фильтр, который в горах, где отражение солнечных лучей идёт максимально.

Если этой маркировки не будет, значит, надо усомниться в качестве таких очков.

Наиболее оптимальный цвет линзы – это серый, зелёный, коричневый. Водителям – жёлтый. Людям, у которых зрение снижено, необходимо также правильно подобрать солнцезащитные очки. Если, допустим, человек близорукий, то ему рекомендовано пользоваться всеми солнцезащитными очками, которые ему только нравятся, при условии, что он носит контактные линзы.

Люди в материале: Нелля Деркульская

 
 
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Как выбрать солнцезащитные очки, рассказали в программе «Плюс-минус». 
 
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