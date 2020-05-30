|
«Водителям – жёлтый». Как выбрать солнцезащитные очки по цвету и маркировке линз
Источник материала: СТВ
Как выбрать солнцезащитные очки, рассказали в программе
Нелля Деркульская, врач-офтальмолог:
Наиболее оптимальный цвет линзы – это серый, зелёный, коричневый. Водителям – жёлтый. Людям, у которых зрение снижено, необходимо также правильно подобрать солнцезащитные очки. Если, допустим, человек близорукий, то ему рекомендовано пользоваться всеми солнцезащитными очками, которые ему только нравятся, при условии, что он носит контактные линзы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выбрать солнцезащитные очки, рассказали в программе «Плюс-минус».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)