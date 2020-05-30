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Богдан Безпалько: Хамское и несдержанное поведение сделало Лукашенко токсичным для России

30.05.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из уст Президента Беларуси Александра Лукашенко все чаще стали звучать ничем не подкрепленные угрозы в адрес РФ, поэтому в Москве считают заявления белорусского лидера незаслуживающими внимания.

Соответствующее мнение озвучил политолог, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, пишет politring.com

«Природа российско-белорусских отношений начала меняться уже давно, и кризисы (товарные и сырьевые "войны") бушевали уже несколько лет назад. Сейчас эти изменения выросли до уровня критической массы. Стало очевидно, что договориться с Лукашенко невозможно - ни по вопросам интеграции (последний шанс был утрачен в декабре), ни по каким-либо другим», - отметил он.



Безпалько обратил внимание на то, что со стороны белорусского президента звучат исключительно требования и угрозы, иногда - брань или маргинальная лексика.

«Для России все угрозы, звучащие со стороны белорусского руководства, не страшны. Покупка нефти в США объективно невыгодна для белорусской экономики, российская система ПРО способна перехватить даже стратегические ракеты, не то что "Полонез" или дроны, которыми нам прозрачно угрожает Лукашенко», - добавил политолог.

Все это, настаивает Безпалько, делает Лукашенко недоговороспособным, а его заявления перестают считать заслуживающими внимания.

«Даже когда эти заявления звучат "пророссийски" - например, о возможности размещения уже российских ракет на территории Белоруссии в ответ на угрозы НАТО. Кстати, какие угрозы, если Белоруссия собиралась принимать участие в учениях "Дефендер 2020" в этом году? И проводила учения с британскими морпехами на своей территории. Тогда угроз не было, а сейчас вдруг появились? Крайне неудачная экономическая модель, управление страной в авторитарном режиме, откровенное протежирование членов своей семьи, хамское и просто несдержанное поведение сделали Лукашенко токсичным - как в глазах своих граждан, так и в глазах российского руководства», - уверен он.

Резюмируя, Безпалько подчеркнул, что «невозможно вести переговоры и заключать договоренности с лидером, чье поведение непредсказуемо».
 
 
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Из уст Президента Беларуси Александра Лукашенко все чаще стали звучать ничем не подкрепленные угрозы в адрес РФ, поэтому в Москве считают заявления белорусского...
 
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