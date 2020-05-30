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Будет июнь дождливым или засушливым? Народные приметы на начало лета

30.05.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

1 июня – Иван Долгий. Если в этот день холодно, непогода продержится ещё сорок дней. А если льёт дождь, весь июнь будет засушливым, рассказали в программе «Плюс-минус»

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3 июня – Елена-леносейка. В этот день сажают огурцы, поскольку с этого времени заморозков уже не ожидается. Какой будет погода, такой окажется и осень – солнечной или дождливой.

Будет июнь дождливым или засушливым? Народные приметы на начало лета

4 июня – Соловьиный день. Если птицы весело щебечут, значит, погода будет хорошая и без дождей. А туман предвещает грибной год.

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1 июня – Иван Долгий. Если в этот день холодно, непогода продержится ещё сорок дней. А если льёт дождь, весь июнь будет засушливым, рассказали в...
 
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