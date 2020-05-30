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Будет июнь дождливым или засушливым? Народные приметы на начало лета
Источник материала: СТВ
1 июня – Иван Долгий. Если в этот день холодно, непогода продержится ещё сорок дней. А если льёт дождь, весь июнь будет засушливым, рассказали в программе
3 июня – Елена-леносейка. В этот день сажают огурцы, поскольку с этого времени заморозков уже не ожидается. Какой будет погода, такой окажется и осень – солнечной или дождливой.
4 июня – Соловьиный день. Если птицы весело щебечут, значит, погода будет хорошая и без дождей. А туман предвещает грибной год.
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1 июня – Иван Долгий. Если в этот день холодно, непогода продержится ещё сорок дней. А если льёт дождь, весь июнь будет засушливым, рассказали в...
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