Кто же ты, Тихановский?..

Источник материала: Кобринский вестник

Банальной сельской дракой и вмешательством в неё силовиков для восстановления порядка закончился пикет за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты в Гродно, куда 29 мая приехал ее муж — гомельский блогер Сергей Тихановский.





Просматривая видеоролики в сети Интернет с этого мероприятия, складывается устойчивое впечатление, что данный гражданин претендует на звание провокатора и штатного нарушителя правопорядка. С завидной регулярностью он стремится как можно более эмоционально и дерзко хайпануть на избирательной кампании своей жены, картонное изображение которой он привёз с собой на пикет. Так было и в этот раз.

Процесс сбора подписей постоянно «подогревался» сторонниками Тихановского, которые своими громкими лозунгами и действиями, доподлинно зная психологию толпы, умело подогревали «градус» настроения гродненцев. И вот цель достигнута. Пикет мгновенно перерастает в стихийный митинг, что является прямым нарушением действующего избирательного законодательства. Но этого Тихановскому и его свите показалось мало.

Одна из прохожих задала корректный и вполне резонный вопрос, который касался истинных целей, которые он преследует. На что блогер начал размахивать руками и грубить женщине, называя её провокатором. Ну, конечно же, женщина не проявляла агрессии. А сторонники Тихановского пошли в наступление и начали грубо оттеснять женщину, едва не сбивая ее с ног. Возмутительное, хамское поведение привлекло внимание сотрудников органов правопорядка, которые попытались на законном основании разобраться в инценденте. Мгновенно в адрес милиционеров послышался отборный мат. Видеокадры пятничного стрима в Гродно чётко выхватывают жуткую картину: одного из стражей правопорядка «нечаянно» уронили на асфальт пара «молодчиков» Тихановского, на что ряд свидетелей драки даже возмутились и невольно осудили действия нападавших. Тихановского задерживают правоохранители, как зачинщика этого инцендента. Группа крепких парней попыталась силовым методом отбить провокатора, с нецензурной лексикой и рёвом бросаясь на милиционеров с кулаками.

И тут случайная камера выхватывает весьма любопытную деталь. Один из сторонников Тихановского, который тщательно фиксировал задержание на видео, был облачён в чёрную толстовку с надписью «Атрад Пагоня». Что же это за такой отряд? Оказалось – не что иное, как добровольческое вооружённое формирование, принимающее участие в вооружённом конфликте на востоке Украины, состоящее из граждан Беларуси, воюющих на стороне Украины. Заявленная цель формирования отряда — подготовка бойцов для участия в боевых действиях на востоке Украины в рядах украинских добровольческих батальонов. Эта информация, взятая из Википедии, отдаётся болью в сердце особенно в год 75-летия Великой Победы. Именно подобные формирования, вроде 201-го добровольческого батальона шуцманшафта, находившегося в подчинении СС, в годы Великой Отечественной войны сеяли смерть на территории Белоруссии. Получается, что руководитель избирательного штаба Светланы Тихановской призвал к себе в помощники фашиствующих молодчиков, которые стремятся дестабилизировать обстановку в Беларуси и создать благодатную почву для белорусского майдана!? История и жизнь показали, что участники подобных добровольческих батальонов никогда не имели такого понятия, как честь, совесть и сострадание. В годы войны за продуктовый паёк и рейхсмарки, а теперь за «зелёную» валюту, они с одинаковым рвением готовы чинить беспредел и анархию, наплевав на общечеловеческие принципы, мораль и тем более Закон.

Именно таковы по своей сути и современные «революционеры-блогеры» – провокаторы, которые в погоне за известностью и количеством подписчиков на своих ютуб-каналах, инициируют по стране разного рода провокации под вывеской борьбы против «режима», за демократию и свободу слова. И зачастую, не без участия специально подготовленных молодчиков, когда градус эмоциональности у толпы зашкаливает, эти «мирные» акции заканчиваются массовыми беспорядками.

Пресекать подобные акции, которые ничего общего не имеют с мирными собраниями граждан, мы можем поучиться у «демократической» Европы, где полиция не церемонится с зачинщиками и участниками беспорядков, от души одаривая последних перцовым газом и резиновыми пулями. И, как ни странно, разного рода международные правозащитные организации и центры как по команде не произносят ни слова в защиту «революционеров» и не клеймят позором свои собственные «режимы». Но к Республике Беларусь у «демократической» Европы отношение другое… особенное. По их мнению, в белорусским властям нельзя пресекать массовые беспорядки, от которых могут пострадать мирные граждане, живущие своей спокойной жизнью.

Закон суров – но это закон. Древнеримская фраза, которая хорошо знакома всем нам. Стоит ее помнить и знать Тихановскому и его кукловодам, которые явно позабыли, что наша страна – правовое государство, где все одинаково равны перед законом и отвечать за свои поступки всё же придётся.

P.S.Пока готовился материал, из пресс-службы МВД Республики беларусь стало известно, что 29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Виктор Петров